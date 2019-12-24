Экономика
RT на русскомВ правительстве обсуждают выход ЦБ из капитала Сбербанка
Российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, передаёт ТАСС.
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Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Политика
40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
Гаджеты
Судя по первым тестам, AMD Radeon RX 5600 XT займёт место Vega 56
По сути, Radeon RX 5600 XT призван заменить сходящую со сцены видеокарту Radeon RX Vega 56, и результаты предварительных тестов вполне поддерживают эту идею.
Гаджеты
Как не нужно заряжать смартфон, чтобы не пришлось менять аккумулятор
Кстати, отрицательно влияет на срок службы аккумулятора и его полная разрядка.В любом случае, как бы пользователь не берёг свой телефон, литий-ионный аккумулятор будет стареть и изнашиваться.
Наука
Ученые определили пользу прерывистого голодания
Прерывистое голодание предполагает частичное ограничение времени приема пищи (например, только с 8 до 14 часов) или введение дней полного отказа от еды.
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Гаджеты
Популярность продуктов с шиной PCIe 4.0 сможет обеспечить только Intel
Пока лидер рынка микропроцессоров не начнёт поставлять на рынок свои процессоры и чипсеты с контролерами PCIe 4.0, настоящей популярности новой шине не видать.
Шоу-бизнес
Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы
Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о расставании Пелагии с мужем
СМИ сообщили о расставании певицы Пелагии со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным.
Экономика
QIWI продала свою сеть постаматов
QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа
Общество
«Ъ»: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире
Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Экономика
«Ведомости» узнали о сложностях с передачей SSJ100 «Аэрофлоту»
«Гражданские самолеты Сухого» построили 10 из 100 самолетов, которые по контракту 2018 г. должны были быть переданы «Аэрофлоту».
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался по поводу Наргиз и ее отношения к России
Певица поддерживает их жизненную позицию. Максим Фадеев высказался по поводу ее отношения к стране, где она построила карьеру.
Происшествия
При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Культура
«Российский Д’Артаньян» Михаил Боярский отметит юбилей на сцене
«Российский Д’Артаньян» Михаил Боярский готовится отпраздновать юбилей.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Наташа Королева шокировала перекаченными губами
На своей странице в социальной сети Instagram Королева опубликовала фотографии и видео, на которых заметно, что она увеличила губы.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о «трещинах» в НАТО
В НАТО очень много трещин, которые еще больше углубились, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе России.