Экономика
RT на русскомВ правительстве обсуждают выход ЦБ из капитала Сбербанка
Российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, передаёт ТАСС.
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Силуанов: Передача акций ЦБ в Сбербанке обсуждается из-за конфликта интересов
ПРАЙМ24 декабря в 11:11
Песков: вопрос о возможности выхода ЦБ из капитала Сбербанка лежит в компетенции кабмина
ТАСС25 декабря в 05:08
Песков о выходе ЦБ из капитала Сбербанка: это вопрос правительства, а не Кремля
Коммерсантъ25 декабря в 06:18
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Ученые из Университета Флиндерса показали, что люди с высоким индексом массы тела в некоторых случаях могут иметь лучшие шансы на выживание при онкологических заболеваниях.
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