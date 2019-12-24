Российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, передаёт ТАСС.

В правительстве обсуждают выход ЦБ из капитала Сбербанка

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