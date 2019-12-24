Экономика
RT на русскомВ правительстве обсуждают выход ЦБ из капитала Сбербанка
Российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, передаёт ТАСС.
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Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро
Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые скоро получат Android 10
Участники сообщества XDA Developers поделились информацией, позволяющей понять, какие смартфоны Xiaomi следующими получат долгожданное обновление.
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Фигурное катание
Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России
Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске откроется в пятницу, 27 декабря, выступлением двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.
Кино
Был мажором, стал крепостным: в прокате стартует комедия «Холоп»
Экономика
Названы главные направления будущей работы администрации Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе подведения итогов года 25 декабря назвал основные направления будущей работы администрации региона.
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Авто
Chery представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro
Компания Chery официально представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Происшествия
Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов
Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Происшествия
Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире
Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Общество
Свинка Пеппа засудила российского двойника
Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Общество
Россия попросила ЕАЭС не привозить продукцию из норвежской рыбы
Политика
Зеленский одобрил запрет на импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", которые накладывают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Игры
В сети появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII
На агрегаторе Gamstat появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Армия и оружие
В США признали превосходство АК-47 над M16
Издание The National Interest сравнило между собой советский автомат АК-47 и американскую автоматическую винтовку M16, которые использовались во время войны во Вьетнаме.
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Политика
В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Общество
Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах
Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Общество
26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение
Гаджеты
В РЖД сотрудников переведут на смартфоны с отечественной ОС
Для РЖД программные решения будут доработаны, и уже известно, что компания заказала несколько тысяч смартфонов MIG C55 с установленной на них ОС «Аврора».