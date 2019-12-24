Экономика
RT на русскомВ правительстве обсуждают выход ЦБ из капитала Сбербанка
Российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, передаёт ТАСС.
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Происшествия
Экс-главу «Приморкрайстроя» осудили на девять лет за взятку
Бывший директор "Приморкрайстроя" осужден на девять лет колонии строгого режима за получение взятки на строительстве микрорайона для военных во Владивостоке, сообщает Генпрокуратура.
Политика
Письмо Кеннеди о Санта-Клаусе представили на выставке в США
Одним из экспонатов выставки является письмо 35-го президента Штатов, которое датировано 28 октября 1961 года и адресовано восьмилетней девочке Мишель Рохон из Мичигана.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Общество
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне потратят на празднование Нового года
Россияне планируют потратить на празднование Нового года в на 3 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Транспорт
Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
Происшествия
У российского писателя нашли арсенал оружия
В доме писателя-фантаста Александр Конторовича при обыске нашли арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Космос
Бур зонда InSight продолжит работу на Марсе после Нового года
В мае 2018 года был запущен зонд NASA Mars InSight. В ноябре он приземлился на Марс в районе нагорья Элизий.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Экономика
Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
Футбол
Капитан «Химок» отклонил предложение из РПЛ
Как стало известно matchtv.ru, «Уфа» сделала предложение капитану «Химок» Дмитрию Тихому, на что тот ответ ответил отказом.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Политика
В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным
Председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.
Футбол
Глава РФС объяснил ужесточение наказания за критику судей
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о новых правилах, связанных с критикой судей.
Здоровье
Ростислав Гольдштейн обсудил с министром федеральную субсидию для медучреждений
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обсудил с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном субсидию размером более 1 миллиарда рублей на реализацию планов социального развития центров экономического роста.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Общество
Продать «Газпром» США: эксперты предложили планы спасения «Северного потока-2»
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов предложил создать новое судно-трубоукладчик, который смогло бы окончить проект.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о романе с блогером
Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Технологии
Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон
По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
Политика
WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России
США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Политика
Зеленский запретил поставки электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из России.
Экономика
Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией
Тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП) начнут действовать с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
Энергетика
Новак оценил экономический эффект сделки ОПЕК+ для России
Александр Новак не исключил возможного увеличения Россией добычи в рамках сделки в случае возникновения дополнительного спроса на рынке.