Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, тема обсуждается, потому что «финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».
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Песков о выходе ЦБ из капитала Сбербанка: это вопрос правительства, а не Кремля

Коммерсантъ06:18

Песков: вопрос о возможности выхода ЦБ из капитала Сбербанка лежит в компетенции кабмина

ТАСС05:08

Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка

РБКвчера в 11:00

Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфаксвчера в 12:07

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомостивчера в 11:27

Силуанов: Передача акций ЦБ в Сбербанке обсуждается из-за конфликта интересов

ПРАЙМвчера в 11:11

Правительство задумалось о смене собственника Сбербанка

URA.Ruвчера в 13:04
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Экономика

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Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
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Сегодня в Сети засветился один из самых бюджетных CPU нового поколения — Celeron G5900.
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Переход к электронным трудовым книжкам позволит исключить ситуации, когда работники утрачивают сведения о своем трудовом стаже и вынуждены самостоятельно восстановливать данных о том, где и сколько они работали.
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Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис

За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
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Общество

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Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Право.ру 01:24
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По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии

Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
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Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России

Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
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Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
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Назван самый продаваемый в мире смартфон

Смартфон iPhone XR стал самым популярным в мире в третьем квартале по данным аналитической компании Counterpoint Research.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, по данным аналитиков в третьем квартале 2019 года американская компания Apple реализовала такое количество iPhone XR, что это составило 3% от общего объема продаж смартфонов в мире.
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По сообщению портала «Discover24», который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
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Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

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Путин призвал улучшить «структуру и качество» экономики России

Российская экономика имеет недостаточные темпы роста.
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