Экономика
Эксперт Северо-ЗападВ правительстве объяснили, как будет работать налог на доход с вкладов
«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — сказал Мишустин. Кроме того, не будут облагаться налогом в 13% и первые 60 тысяч рублей процентного дохода с вклада.
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Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»
Комсомольская правдавчера в 05:03
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