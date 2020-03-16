В правительстве России отреагировали на высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «вся Россия полыхает коронавирусом». В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.

В правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы

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