Коронавирус
Аргументы неделиВ правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы
В правительстве России отреагировали на высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «вся Россия полыхает коронавирусом». В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.
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Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
Энергетика
Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии
В настоящее время Саудовская Аравия переживает не лучшие времена: развал сделки ОПЕК+ нанес серьезный удар по ценам на нефть, к тому же из-за коронавируса ослабли связи к основным торговым партнером ваххабитского королевства — Китаем.
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Федотов назвал Кокорина сильнейшим форвардом России
За четыре матча в «Сочи» Кокорин забил три гола. Нападающий играет за клуб с юга России на правах аренды из «Зенита».
Армия и оружие
Помпео предупредил Багдад: США не потерпят ракетных атак в Ираке
Помпео и Махди побеседовали в воскресенье, 15 марта, на следующий день после того, как трое американских и несколько иракских военнослужащих получили ранения в результате второй за последнюю неделю ракетной атаки на военную базу к северу от Багдада.
Космос
Ученые рассказали о существовании границ Вселенной
Учёные рассказали о существовании теоретических границ Вселенной.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о закрытии границы
Накануне Россия закрыла сухопутную границу с Норвегией и Польшей. Сегодня правительство приняло решение закрыть еще и границу с Белоруссией.
Политика
МИД: Тысячи туристов не могут вернуться в Россию из-за коронавируса
МИД России подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой.
Гаджеты
Чип Apple A14 Bionic из iPhone 12 оказался мощнее Snapdragon 865
Американская компания Apple в этом году выпустит новый флагманский смартфон iPhone 12, который будет работать на процессоре Apple A14 Bionic.
Происшествия
Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян
На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Общество
Из-за коронавируса Zara может временно закрыть свои магазины в России
АО «Зара СНГ» (марки Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka) не исключает приостановления работы магазинов и обращается к арендодателям с просьбой не взимать арендную плату, называя пандемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Экономика
В России запретят выпуск и обращение криптовалюты
Законопроект предусматривает запрет на выпуск и обращение криптовалюты в России, вводит ответственность за нарушение запрета.
Шоу-бизнес
Лобода показала фото обнаженной 74-летней Хелен Миррен
Исполнительница активно ведет социальные сети, делиться с фанатами результатами своих трудов, творческими успехами, а также личными фото и видео с семьей.
Хоккей
КХЛ на неделю приостановила Кубок Гагарина
Сегодня вечером Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Футбол
Фанаты «Торпедо» вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь»
Во время матча 27-го тура ФНЛ против «Текстильщика» фанаты столичной команды вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь».
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Общество
В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса
В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Энергетика
Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина
Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Армия и оружие
Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет
Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета "Жэньминь жибао".
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Футбол
Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании
"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Футбол
Фабрегас: «Жена не разрешает заводить новых детей. Посоветуйте сериал»
32-летний футболист обратился к болельщикам за помощью и с юмором попросил подсказать хорошие сериалы.
Происшествия
Всех рабочих рудника «Купол» на Чукотке проверят на коронавирус
Анадырь, 16 марта 2020, 08:44 — REGNUM Десант врачей и специалистов выехал на рудник «Купол» на Чукотке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.