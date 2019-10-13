Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.

с чего всё началось

Доходная часть бюджета с 2015 по 2019 год увеличилась на 88%, отметили в правительстве. В пресс-службе заявили, что зарплату госслужащим не повышали с 2012 года, а увеличение доходов главы Иркутской области даст возможность увеличить зарплаты бюджетникам, в том числе, работавшим в зоне паводков.

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