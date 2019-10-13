Экономика
Газета.RuВ правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора
Доходная часть бюджета с 2015 по 2019 год увеличилась на 88%, отметили в правительстве. В пресс-службе заявили, что зарплату госслужащим не повышали с 2012 года, а увеличение доходов главы Иркутской области даст возможность увеличить зарплаты бюджетникам, в том числе, работавшим в зоне паводков.
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с чего всё началось
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.РБКвчера в 12:29
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
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Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
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Армия и оружие
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Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
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Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты
Люди до сих пор используют наличные не потому, что считают их более удобными или безопасными, а потому, что только наличные дают возможность сохранять анонимность при совершении платежей, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Аэропорты в Японии возобновили работу после удара тайфуна «Хагибис»
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ТАСС вчера в 19:02
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Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
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РИА Новости 11 октября в 17:31
Общество
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Роспотребнадзор рассказал, что около 30 процентов случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью, и дал рекомендации, как снизить такие риски.
РИА Новости вчера в 00:06
Автоспорт
«Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов
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РИА Новости 02:44
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Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
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Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 11 октября в 01:35
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
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Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 11 октября в 07:32
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Футбол
Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
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В Екатеринбурге сообщили о явке на опрос по строительству храма
Как сообщала пресс-служба комиссии, опрос будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее 1% избирателей.
РБК 02:59
Политика
В Польше стартовали парламентские выборы
В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.
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Политика
NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке
Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
Вести.Ru 02:58
Хоккей
Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Детройтом» в матче НХЛ
"Торонто" обыграл "Детройт" со счетом 5:2 в гостевой встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
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Спецназ ВСУ в бою уничтожил нацистов, мешавших разведению сил на Донбассе
«Командующий оккупационных сил Кравченко продолжает бездействовать в сложившейся ситуации и замалчивать истинное положение дел», — подчеркнули в Народной милиции.
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Россияне проголосовали за возвращение смертной казни
Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
Невские Новости вчера в 07:08
Экономика
Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома
Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
РБК вчера в 18:10
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Коломойский предлагает депутатам «заболеть» за 30 тысяч долларов
Олигарх Игорь Коломойский очень недоволен законом о деоффшоризации, поэтому, он предлагает «заболеть» депутатам Верховной Рады за 30 тысяч долларов, чтобы в ходе голосования данный закон не набрал нужное количество голосов.
Новостной фронт вчера в 14:06
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Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме
Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
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«Зенит» показал тренировку с Кокориным, который работал в общей группе
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Авто
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В России увеличится сумма транспортного налога для грузовых транспортных средств массой более 12 тысяч килограммов.
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Медведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае
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Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»
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В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33