Экономика

Газета.RuГазета.RuВ правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора

Доходная часть бюджета с 2015 по 2019 год увеличилась на 88%, отметили в правительстве. В пресс-службе заявили, что зарплату госслужащим не повышали с 2012 года, а увеличение доходов главы Иркутской области даст возможность увеличить зарплаты бюджетникам, в том числе, работавшим в зоне паводков.
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с чего всё началось

Иркутский губернатор объяснил идею повысить себе оклад

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.
РБКвчера в 12:29

Подробнее о событии

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил повышение своей зарплаты заботой о благосостоянии госслужащих

Эхо Москвы03:00

Иркутский губернатор объяснил идею повысить себе оклад

РБКвчера в 12:29

Деньги есть: в Иркутске на цифрах объяснили рост зарплаты губернатора

Московский Комсомолец02:38

Правительство Иркутской области объяснило повышение зарплаты губернатора ростом бюджета

Коммерсантъ02:37

В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора

Газета.Ru02:40

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

РИА Новостивчера в 22:45

Повышение зарплаты главы Иркутской области объяснили ростом доходов региона

News.ru02:39
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Армия и оружие

WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии

Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy S10 Lite превзойдет Galaxy S1

UfacityNews.ru вчера в 23:54
Армия и оружие

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Экономика

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Люди до сих пор используют наличные не потому, что считают их более удобными или безопасными, а потому, что только наличные дают возможность сохранять анонимность при совершении платежей, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Российская газета 11 октября в 07:54
Происшествия

Аэропорты в Японии возобновили работу после удара тайфуна «Хагибис»

Работа токийских международных аэропортов Ханэда и Нарита, приостановленная из-за тайфуна «Хагибис», была восстановлена в воскресенье, 13 октября, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Отмечается, что аэропорты принимают внутренние и международные рейсы.
Якутия 24 вчера в 20:11
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости 11 октября в 17:31
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака

Роспотребнадзор рассказал, что около 30 процентов случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью, и дал рекомендации, как снизить такие риски.
РИА Новости вчера в 00:06
Автоспорт

«Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов

Немецкая команда выиграла 6-й Кубок конструкторов подряд, в "гибридную эру" у трофея еще не было другого обладателя.
РИА Новости 02:44
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Финансы

Кто устроил «черный вторник» в России

11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 11 октября в 01:35
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Общество

Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 11 октября в 07:32
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Футбол

Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ

В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Sportbox.RU вчера в 15:35
Общество

В Екатеринбурге сообщили о явке на опрос по строительству храма

Как сообщала пресс-служба комиссии, опрос будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее 1% избирателей.
РБК 02:59
Политика

В Польше стартовали парламентские выборы

В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.
RT на русском 01:44
Политика

NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке

Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
Вести.Ru 02:58
Хоккей

Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Детройтом» в матче НХЛ

"Торонто" обыграл "Детройт" со счетом 5:2 в гостевой встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 22:12
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
Армия и оружие

Спецназ ВСУ в бою уничтожил нацистов, мешавших разведению сил на Донбассе

«Командующий оккупационных сил Кравченко продолжает бездействовать в сложившейся ситуации и замалчивать истинное положение дел», — подчеркнули в Народной милиции.
Rusvesna.su вчера в 17:30
Происшествия

Россияне проголосовали за возвращение смертной казни

Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
Невские Новости вчера в 07:08
Экономика

Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома

Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
РБК вчера в 18:10
Политика

Коломойский предлагает депутатам «заболеть» за 30 тысяч долларов

Олигарх Игорь Коломойский очень недоволен законом о деоффшоризации, поэтому, он предлагает «заболеть» депутатам Верховной Рады за 30 тысяч долларов, чтобы в ходе голосования данный закон не набрал нужное количество голосов.
Новостной фронт вчера в 14:06
Здоровье

Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме

Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Соловей.Инфо вчера в 04:17
Футбол

«Зенит» показал тренировку с Кокориным, который работал в общей группе

Чемпионат 11 октября в 12:55
Авто

В России изменился расчет транспортного налога

В России увеличится сумма транспортного налога для грузовых транспортных средств массой более 12 тысяч килограммов.
ToDay News Ufa вчера в 16:48
Теннис

Медведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае

Vprognoze.ru вчера в 12:38
Музыка

Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
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