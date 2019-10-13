Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.

с чего всё началось

Доходная часть бюджета с 2015 по 2019 год увеличилась на 88%, отметили в правительстве. В пресс-службе заявили, что зарплату госслужащим не повышали с 2012 года, а увеличение доходов главы Иркутской области даст возможность увеличить зарплаты бюджетникам, в том числе, работавшим в зоне паводков.

Единоборства Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.

Политика Действия США против Ирана, Венесуэлы и КНР укрепили экономику России Американское издание National Interest выяснило, что США своей политикой ненамерено укрепляли экономику Российской Федерации.

Армия и оружие Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.

Происшествия Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.

Армия и оружие Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии.

Политика Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией "Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.

Авто Недорогой кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Участник высадки на Луну рассказал о встрече с Алексеем Леоновым Участник первой экспедиции с высадкой на Луну, американский астронавт Майкл Коллинз назвал скончавшегося космонавта Алексея Леонова большим оригиналом, вспомнив, что тот при встрече поднял его на метр от земли.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Общество Врач рассказала об опасности сухой кожи на локтях Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать сухая кожа на локтях.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Здоровье Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса 15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Происшествия В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.

Музыка Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда» Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.

Происшествия В Брянске нашли забетонированное тело мужчины В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.