Экономика
Дума ТВВ правительстве объяснили важность квотирования госзакупок
Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках. Государственная Дума приняла документ в первом чтении во вторник, 23 июня. Борисов указал на некоторые цифры.
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Политика
Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы
По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
Газета.Ru 11:46
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Военное дело 09:56
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
Газета.Ru 05:26
Футбол
Роналду установил рекорд Серии А по голам среди португальских игроков
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил рекорд Серии А по голам среди португальских игроков.
Газета.Ru 04:05
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Футбол
Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»
Российская газета 12:15
Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе», — сказал глава государства.
РБК 10:42
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике
50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике Дженнифер Лопес продолжает удивлять поклонников своими фото в купальнике.
Экспресс газета 07:37
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пособий в размере 10 тыс. руб. семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
РБК 12:44
Авто
В России появятся «умные» автомобили Toyota
По словам Ирины Горбачевой, «подключенные» автомобили Toyota смогут, подобно смартфонам, общаться со своими пользователями.
5 колесо 10:53
Общество
Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну.
RT на русском 10:53
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон одела детей в дешевую одежду для праздничного фото
Герцогиня Кембриджская Кэтрин нарядила своих детей в недорогую одежду из масс-маркета для участия в фотосессии в честь Дня отца.
Профиль вчера в 10:31
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:05
Происшествия
За нецензурную брань Верзилов получил 15 суток
По предварительным данным, Петр Верзилов готовил некую акцию на 24 июня – день, когда в Москве пройдет Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 11:52
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Экономика
Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума
Акции «Яндекса» ускорили рост и в моменте поднялись почти на 6% до 3444,8 рубля — нового исторического максимума.
Известия 11:39
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Футбол
Виллиан согласился остаться в «Челси» до конца сезона
Полузащитник "Челси" Виллиан останется в клубе до конца сезона.
Soccer.ru 12:28
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Общество
Симоньян оценила введение «налога на богатых»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о своем отношении к изменению налога на доход физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.
Взгляд.ру 12:11
Происшествия
Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке
В Севастополе пациент с коронавирусом разгромил палату в новом инфекционном модуле.
ForPost вчера в 08:39