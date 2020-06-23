Экономика

Дума ТВДума ТВВ правительстве объяснили важность квотирования госзакупок

Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках. Государственная Дума приняла документ в первом чтении во вторник, 23 июня. Борисов указал на некоторые цифры.
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Юрий Иванович Борисов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018. Герой Российской Федерации.
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