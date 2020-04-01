Коронавирус
Московский КомсомолецПравительство оценило ситуацию с продуктами в России
Ситуация с продуктами в России стабильна и находится под особым контролем, заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко на оперативном совещании по вопросам регулирования потребительского рынка.
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Ситуация с продуктами во всех регионах РФ стабильная - вице-премьер Абрамченко
Независимая газета13:15
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Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Экономика
Кудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году
Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Футбол
Дзюба: «Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу. И никому не советую»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих отношениях с заместителем спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеславом Малафеевым.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Правительство Украины ужесточает карантинные меры
Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.
Происшествия
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Политика
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму
Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Экономика
От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия
Проигравшей стороной от снижения цен на нефть, после развала сделки ОПЕК+, стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby.
Общество
Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина
Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Экономика
На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 триллиона рублей
Федеральные власти зарезервировали на борьбу с коронавирусной инфекцией 1,4 триллиона рублей.
Экономика
В России банковские вклады обложили налогом
В России обложили налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг.
Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат
Футболисты московского "Спартака" пошли на сокращение зарплаты на 40% до возобновления командных тренировок, сообщается на официальном сайте команды.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта
Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Общество
Путин утвердил закон о наказаниях за фейки об эпидемиях
Для физических лиц максимальное наказание составит до 2 млн рублей либо будет назначено лишение свободы на срок до пяти лет.
Общество
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
Здоровье
«Надо быть бдительными»: ученые опасаются второй волны коронавируса из-за снятия карантина в Китае (Nature, Великобритания) (Nature)
«Пришло время ослабить меры изоляции, но нам надо быть бдительными, поскольку может возникнуть вторая волна инфекций», — говорит Бен Коулинг (Ben Cowling), работающий эпидемиологом в Гонконгском университете и следящий за ситуацией в Китае.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Здоровье
Стало известно, как в Пензе заразились коронавирусом новые пациенты
Михаил Перекусихин напомнил, что на данный момент в Пензе диагноз коронавирус был подтвержден у 16 человек.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Футбол
РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая
Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции
Рим, 1 апреля 2020, 16:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии считает, что высокая смертность от кронавирусной инфекции в республике объясняется сравнительно мягким прохождением эпидемии гриппа зимой 2019/20 годов.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Кино