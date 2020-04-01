Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПравительство оценило ситуацию с продуктами в России

Ситуация с продуктами в России стабильна и находится под особым контролем, заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко на оперативном совещании по вопросам регулирования потребительского рынка.
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Регионы сформируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов

Известия13:31

Абрамченко заявила о стабильности на продовольственном рынке страны

Российская газета13:38

Абрамченко предлагает установить единый порядок описания сельхозземель для всех регионов

ТАСС13:23

Ситуация с продуктами во всех регионах РФ стабильная - вице-премьер Абрамченко

Независимая газета13:15

Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

РБК03:44

В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России

РИА Новости01:28

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

RT на русском01:18
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Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Экономика

Кудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году

Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии.
REGNUM 13:41
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Футбол

Дзюба: «Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу. И никому не советую»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих отношениях с заместителем спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеславом Малафеевым.
Sport24.ru 13:46
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Общество

Правительство Украины ужесточает карантинные меры

Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.
ИА Красная Весна 09:35
Происшествия

На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета 10:50
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости 11:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Игры

PlayStation Plus в апреле: DiRT Rally 2.0 и Uncharted 4: A Thief’s End

3DNews 13:48
Экономика

От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

Проигравшей стороной от снижения цен на нефть, после развала сделки ОПЕК+, стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby.
ИА Красная Весна 11:34
Общество

Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Газета.Ru 08:57
Экономика

На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 триллиона рублей

Федеральные власти зарезервировали на борьбу с коронавирусной инфекцией 1,4 триллиона рублей.
Peterburg2.ru 13:12
Экономика

В России банковские вклады обложили налогом

В России обложили налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг.
9111.ru 13:37
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат

Футболисты московского "Спартака" пошли на сокращение зарплаты на 40% до возобновления командных тренировок, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 06:44
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 08:39
Общество

Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Украина.ру 07:01
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта

Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Российская газета 04:44
Общество

Путин утвердил закон о наказаниях за фейки об эпидемиях

Для физических лиц максимальное наказание составит до 2 млн рублей либо будет назначено лишение свободы на срок до пяти лет.
iReactor 12:56
Общество

Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется

Российская газета 11:30
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 11:19
Здоровье

«Надо быть бдительными»: ученые опасаются второй волны коронавируса из-за снятия карантина в Китае (Nature, Великобритания) (Nature)

«Пришло время ослабить меры изоляции, но нам надо быть бдительными, поскольку может возникнуть вторая волна инфекций», — говорит Бен Коулинг (Ben Cowling), работающий эпидемиологом в Гонконгском университете и следящий за ситуацией в Китае.
ИноСМИ 13:45
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Здоровье

Стало известно, как в Пензе заразились коронавирусом новые пациенты

Михаил Перекусихин напомнил, что на данный момент в Пензе диагноз коронавирус был подтвержден у 16 человек.
Stolica58.ru 09:18
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Футбол

РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая

Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.
Реальное время 13:11
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции

Рим, 1 апреля 2020, 16:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии считает, что высокая смертность от кронавирусной инфекции в республике объясняется сравнительно мягким прохождением эпидемии гриппа зимой 2019/20 годов.
REGNUM 09:47
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Кино

Продюсеры фильма «Спутник» перенесли премьеру в интернет

Коммерсантъ 09:51
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