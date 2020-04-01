Ситуация с продуктами в России стабильна и находится под особым контролем, заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко на оперативном совещании по вопросам регулирования потребительского рынка.

Правительство оценило ситуацию с продуктами в России

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Общество Правительство Украины ужесточает карантинные меры Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.

Происшествия На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.

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Футбол Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат Футболисты московского "Спартака" пошли на сокращение зарплаты на 40% до возобновления командных тренировок, сообщается на официальном сайте команды.

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Футбол РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.

Здоровье Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции Рим, 1 апреля 2020, 16:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии считает, что высокая смертность от кронавирусной инфекции в республике объясняется сравнительно мягким прохождением эпидемии гриппа зимой 2019/20 годов.