Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ правительстве оценили уровень спроса на продукты в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в стране прошел пик потребительского спроса на продукты. В правительстве оценили уровень спроса на продукты в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.
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Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

РБК03:44

В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России

РИА Новости01:28

Абрамченко: Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден

РЕН ТВ01:14

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

ТАСС01:18

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

RT на русском01:18

Вице-премьер заявила об окончании пикового спроса на продукты

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