Коронавирус
Деловое.ТВВ правительстве оценили уровень спроса на продукты в России
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в стране прошел пик потребительского спроса на продукты. В правительстве оценили уровень спроса на продукты в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.
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Экономика
Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус
Происшествия
В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса
Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
Общество
Власти Москвы опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя
Информация о запрете продажи алкоголя в Москве с 23:00 1 апреля не соответствует действителности, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Экономика
Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам
Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Политика
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Биатлон
Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России
Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 показалась на видео
Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Общество
Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Шойгу приказал отправлять призывников в войска не ранее 20 мая
Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Общество
В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом
В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в ближайшее время.
Происшествия
В Москве неизвестный напал с ножом на продавца
Неизвестный напал с ножом на продавца в Москве при попытке пронести товар мимо кассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса, из них 267 - в Москве.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Табачные заводы Петербурга и Ленобласти приостановили работу
Табачные заводы «Петро» (принадлежит Japan Tobacco International) и «БАТ-СПб» (принадлежит «Бритиш Американ Тобако», БАТ) в Петербурге приостановили свою работу.
Шоу-бизнес
Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени
Космос
The New York Times: Жизнь на Меркурии? Нет, это не полная ерунда
Новые объяснения беспорядочного рельефа каменистой планеты Меркурий указывают на возможное наличие там в прошлом условий для жизни, пишет американская газета The New York Times.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Происшествия
Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
Энергетика
США назвали победителем в нефтяной войне с Россией
Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Армия и оружие
Китай начал экспортные поставки клона американского ПТРК Javelin
Китай начал экспорт «клона» американского противотанкового ракетного комплекса «Javelin», который получил название HJ-12 «Red Arrow».
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Здоровье
В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.