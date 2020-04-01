Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в стране прошел пик потребительского спроса на продукты. В правительстве оценили уровень спроса на продукты в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

В правительстве оценили уровень спроса на продукты в России

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