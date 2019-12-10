Правительство утвердило программу дорожного строительства до 2035 года Правительственная комиссия по транспорту утвердила масштабную программу по ремонту и строительству почти 4,5 тыс. автомобильных мостов по всей России. В общей сложности на эти цели потребуется более 1,12 трлн руб. до 2035 года.

с чего всё началось

Новый мост на остров Русский будет построен до 2025 г. Такие сроки обозначены в программе приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения до 2035 г. Стоимость нового моста на Русский пока не афишируется.

В правительстве одобрили строительство нового моста на остров Русский

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