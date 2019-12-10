Общество

Konkurent.ruKonkurent.ruВ правительстве одобрили строительство нового моста на остров Русский

Новый мост на остров Русский будет построен до 2025 г. Такие сроки обозначены в программе приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения до 2035 г. Стоимость нового моста на Русский пока не афишируется.
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с чего всё началось

Российским мостам показали дальние берега

Правительство утвердило программу дорожного строительства до 2035 года Правительственная комиссия по транспорту утвердила масштабную программу по ремонту и строительству почти 4,5 тыс. автомобильных мостов по всей России. В общей сложности на эти цели потребуется более 1,12 трлн руб. до 2035 года.
Коммерсантъ10 декабря в 14:44

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Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

РИА Новости10 декабря в 10:28

Власти утвердили программу ремонта и строительства мостов на ₽1,1 трлн

РБК10 декабря в 12:55

Более 500 млрд рублей могут направить на программу обновления мостов и путепроводов в РФ до 2024 года

Интерфакс10 декабря в 10:17

Российским мостам показали дальние берега

Коммерсантъ10 декабря в 14:44

Названа стоимость проекта по строительству и ремонту мостов в России

Rambler News Service10 декабря в 10:07

Когда построят второй мост на остров Русский?

REGNUM01:44

Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту

Будущее России. Национальные проекты10 декабря в 12:10
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Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Происшествия

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 16

Ранее сообщалось о 12 жертвах пожара. Судьба четырех человек оставалась неизвестной.
Известия 01:25
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 01:27
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
Lenta.ru вчера в 09:43
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Общество

СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
РБК 01:00
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Российская газета 01:48
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Известия 01:48
Общество

Россиян предупредили о волнах холода зимой

Точно предсказать, в какие именно дни стоит ожидать такие изменения, нельзя, подчеркнул Вильфанд.
РИА Новости 01:42
Политика

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
РБК вчера в 14:13
Армия и оружие

Россия вошла в список стран с самым сильным флотом

Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом.
Газета.Ru 00:34
Общество

Финляндия запретит ввоз растений, овощей и фруктов из России

В среду, 11 декабря, стало известно, что Финляндия вводит запрет на ввоз растений, овощей и фруктов из России и других стран, которые не входят в состав Европейского союза.
Форпост Северо-Запад вчера в 12:40
Общество

В Новокузнецке и Прокопьевске объявлен режим «черного неба»

В Новокузнецке и Прокопьевске введен режим "черного неба" из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщает "Интерфакс".
Общественное телевидение России 01:06
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU вчера в 08:45
Политика

В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса

3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
ИА Новороссия 10 декабря в 13:01
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Космос

В России появится национальный Центр малых небесных тел

О проекте, как сообщает «РИА Новости», рассказал начальник Информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института Роскосмоса ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
3DNews 01:29
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
StarHit.ru вчера в 09:30
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия вчера в 16:59
Армия и оружие

Испытания атомной подлодки «Казань» продлили

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
РИА Новости вчера в 04:36
Кино

Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Дни24 вчера в 18:03
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru вчера в 23:44
Авто

Mercedes-Benz официально представил новый GLA

Компания Mercedes-Benz представила компактный паркетник GLA нового поколения.
Somanyhorses вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 10 декабря в 14:22
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
REGNUM вчера в 14:26
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