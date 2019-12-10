Общество
Konkurent.ruВ правительстве одобрили строительство нового моста на остров Русский
Новый мост на остров Русский будет построен до 2025 г. Такие сроки обозначены в программе приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения до 2035 г. Стоимость нового моста на Русский пока не афишируется.
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с чего всё началось
Правительство утвердило программу дорожного строительства до 2035 года Правительственная комиссия по транспорту утвердила масштабную программу по ремонту и строительству почти 4,5 тыс. автомобильных мостов по всей России. В общей сложности на эти цели потребуется более 1,12 трлн руб. до 2035 года.Коммерсантъ10 декабря в 14:44
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Более 500 млрд рублей могут направить на программу обновления мостов и путепроводов в РФ до 2024 года
Интерфакс10 декабря в 10:17
Названа стоимость проекта по строительству и ремонту мостов в России
Rambler News Service10 декабря в 10:07
Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту
Будущее России. Национальные проекты10 декабря в 12:10
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Общество
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Футбол
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Общество
В Новокузнецке и Прокопьевске объявлен режим «черного неба»
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Спорт
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Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
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Общество
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Армия и оружие
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Кино
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Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Интернет
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Экономика
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