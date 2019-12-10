Общество

Konkurent.ruKonkurent.ruВ правительстве одобрили строительство нового моста на остров Русский

Новый мост на остров Русский будет построен до 2025 г. Такие сроки обозначены в программе приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения до 2035 г. Стоимость нового моста на Русский пока не афишируется.
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Правкомиссия одобрила строительство моста на остров Елены в Приморье

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Названа стоимость проекта по строительству и ремонту мостов в России

Rambler News Service10 декабря в 10:07

Когда построят второй мост на остров Русский?

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