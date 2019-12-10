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Konkurent.ruВ правительстве одобрили строительство нового моста на остров Русский
Новый мост на остров Русский будет построен до 2025 г. Такие сроки обозначены в программе приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения до 2035 г. Стоимость нового моста на Русский пока не афишируется.
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Более 500 млрд рублей могут направить на программу обновления мостов и путепроводов в РФ до 2024 года
Интерфакс10 декабря в 10:17
Названа стоимость проекта по строительству и ремонту мостов в России
Rambler News Service10 декабря в 10:07
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