Экономика

ТАССТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина. "Этот вопрос не обсуждается", - заявили в пресс-службе кабинета министров.
Читать в источнике
Комментировать5,6K
с чего всё началось
Ранее журнал Forbes
 сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.
ТАСС18 июня в 02:43

Подробнее о событии

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUMвчера в 12:07

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС18 июня в 03:11

Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

РИА Новости18 июня в 03:38

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes18 июня в 03:37

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

В правительстве ответили на информацию об увеличении налога для богатых

Дождь18 июня в 03:56

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Здоровье

Астраханская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений

Губернатор Игорь Бабушкин отметил на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, что это будет возможно при стабильном снижении числа заражённых.
Южная Волна вчера в 13:29
30
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
789
Единоборства

Блейдс победил Волкова на UFC on ESPN 11

Американец Кертис Блейдс победил Александра Волкова на UFC on ESPN 11 единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-46.
Спорт-Экспресс 23:12
Футбол

«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России

Газета.Ru 14:26
Происшествия

В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне

На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
Актуальные Новости 08:53
413
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
502
Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru 17:30
208
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
566
Происшествия

В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме

Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов

В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 08:04
40
Происшествия

В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

Известия 15:33
5
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
1K
Политика

Эрдоган: Турция потеряла позиции в борьбе с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Турция потеряла некоторые позиции в своей борьбе с коронавирусом и что гигиена, маски и социальное дистанцирование защитит людей и поможет экономике восстановиться во второй половине 2020 года.
Турпром 17:04
1
Политика

Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

REGNUM 11:54
6
Общество

Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления

Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
57
Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс 21:22
90
Авто

Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто

Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня вчера в 07:46
115
Экономика

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 02:38
42
Футбол

У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус

Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Известия 13:33
3
Здоровье

В обязательную диспансеризацию может войти тест на коронавирус

Авторы предложения считают, что в сложившейся эпидемиологической ситуации включение в программу диспансеризации тестирования на коронавирус будет логичным решением.
Муксун.fm 06:18
12
Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
44
Авто

Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
36
Кино

Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить

История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
2
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
389
Космос

NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна

Piter.tv вчера в 03:35
1
Шоу-бизнес

Домогаров поддержал Ефремова, отказавшись выходить на сцену

Московский Комсомолец 18 июня в 17:14
4K
Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
601
Общество

Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии

Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:14
Наука

В Израиле археологи обнаружили 3200-летний бронзовый «скипетр бога»

При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
Evo-rus.com 07:45
47
Политика

Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное