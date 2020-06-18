Экономика
ТАССПравительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
Правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина. "Этот вопрос не обсуждается", - заявили в пресс-службе кабинета министров.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Здоровье
Астраханская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений
Губернатор Игорь Бабушкин отметил на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, что это будет возможно при стабильном снижении числа заражённых.
Южная Волна вчера в 13:29
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Единоборства
Блейдс победил Волкова на UFC on ESPN 11
Американец Кертис Блейдс победил Александра Волкова на UFC on ESPN 11 единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-46.
Спорт-Экспресс 23:12
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
Газета.Ru 14:26
Происшествия
В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне
На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
Актуальные Новости 08:53
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 08:04
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Политика
Эрдоган: Турция потеряла позиции в борьбе с коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Турция потеряла некоторые позиции в своей борьбе с коронавирусом и что гигиена, маски и социальное дистанцирование защитит людей и поможет экономике восстановиться во второй половине 2020 года.
Турпром 17:04
Общество
Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс 21:22
Авто
Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня вчера в 07:46
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 02:38
Футбол
У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус
Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Известия 13:33
Здоровье
В обязательную диспансеризацию может войти тест на коронавирус
Авторы предложения считают, что в сложившейся эпидемиологической ситуации включение в программу диспансеризации тестирования на коронавирус будет логичным решением.
Муксун.fm 06:18
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
Кино
Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Космос
NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна
Piter.tv вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Домогаров поддержал Ефремова, отказавшись выходить на сцену
Московский Комсомолец 18 июня в 17:14
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
Общество
Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии
Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:14
Наука
В Израиле археологи обнаружили 3200-летний бронзовый «скипетр бога»
При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
Evo-rus.com 07:45
Политика
Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43