с чего всё началось

Правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина. "Этот вопрос не обсуждается", - заявили в пресс-службе кабинета министров.

Здоровье Астраханская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений Губернатор Игорь Бабушкин отметил на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, что это будет возможно при стабильном снижении числа заражённых. 30

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 789

Единоборства Блейдс победил Волкова на UFC on ESPN 11 Американец Кертис Блейдс победил Александра Волкова на UFC on ESPN 11 единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-46.

Происшествия В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет. 413

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник. 566

Происшествия В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.

Политика Эрдоган: Турция потеряла позиции в борьбе с коронавирусом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Турция потеряла некоторые позиции в своей борьбе с коронавирусом и что гигиена, маски и социальное дистанцирование защитит людей и поможет экономике восстановиться во второй половине 2020 года. 1

Происшествия Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга. 90

Авто Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет. 115

Экономика Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. 42

Футбол У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня. 3

Здоровье В обязательную диспансеризацию может войти тест на коронавирус Авторы предложения считают, что в сложившейся эпидемиологической ситуации включение в программу диспансеризации тестирования на коронавирус будет логичным решением. 12

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 389

Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 601