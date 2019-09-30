Почему россияне любят зарплаты в конвертах Как пишет агентство «Прайм» со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз правительства, сумма «серых» зарплат в стране составляет около 10 трлн рублей ежегодно.

В правительстве озвучили объем «серых» зарплат в России

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