В правительстве ведется рабочее обсуждение инициативы Минфина о повышении налоговой нагрузки на добывающие отрасли, кроме нефти и газа.

с чего всё началось

Отмечается, что инициатором роста налогов для добывающих компаний, не занимающихся добычей нефти и газа, является министр финансов Антон Силуанов. В случае повышения нагрузки бюджет может получить дополнительные 40 млрд руб. ежегодно.

В правительстве поспорили о налогах на добывающие компании

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