Экономика

News.ruNews.ruВ правительстве поспорили о налогах на добывающие компании

Отмечается, что инициатором роста налогов для добывающих компаний, не занимающихся добычей нефти и газа, является министр финансов Антон Силуанов. В случае повышения нагрузки бюджет может получить дополнительные 40 млрд руб. ежегодно.
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с чего всё началось

В правительстве спорят об увеличении нагрузки на ненефтегазовые компании

В правительстве ведется рабочее обсуждение инициативы Минфина о повышении налоговой нагрузки на добывающие отрасли, кроме нефти и газа.
Коммерсантъвчера в 17:53

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В правительстве поспорили о налогах на добывающие компании

News.ru07:20

В правительстве РФ начался спор по поводу повышения налогов на угледобычу

Красная весна02:12

Минфин не предлагал повысить НДПИ для ненефтегазовых отраслей - замглавы ведомства

Финмаркетвчера в 09:08

«Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля

РБК00:58

Правительство РФ хочет увеличить налоги сразу для нескольких отраслей

URA.Ruвчера в 23:53

В правительстве спорят об увеличении нагрузки на ненефтегазовые компании

Коммерсантъвчера в 17:53

«Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля

Мой Брянск01:53
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Российская газета вчера в 17:05
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака

В день 20-й годовщины со дня смерти Анатолия Собчака президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга.
Мегаполис онлайн 07:48
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Хоккей

«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф

Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 11:05
Происшествия

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Происшествия

Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
ТАСС 09:57
Биатлон

Логинов получил травму в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов травмировался во время индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 11:37
Армия и оружие

Небензя заявил о невозможности переговоров Дамаска с террористами

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут уговорить сирийское правительство на переговоры с террористами в Идлибе.
РЕН ТВ 11:28
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Общество

Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
РИА Новости 11:55
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

По информации СМИ, в самолете мог лететь глава Минпромторга Денис Мантуров. Источник, близкий к министру заявил, что тот прибыл в Москву.
РИА Новости вчера в 13:32
Армия и оружие

Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе

Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Lenta.ru 11:30
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 17 февраля в 10:59
Политика

Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и обсудил обстановку в Ливии

Народные новости 06:09
Кино

Появились новые фото и видео со съемок «Матрицы 4» с Нео и Тринити

На сайте Hollywoodpipeline опубликовано множество новых фото и видео со съемочной площадки четвертой "Матрицы".
Российская газета 09:33
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Гаджеты

Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение

Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office. Приложение так и называется Office.
The GEEK вчера в 08:48
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Общество

Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Газета.Ru 10:31
Общество

ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
РБК 11:57
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости 07:10
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Российская газета 09:47
Происшествия

В Керчи задержали подростков, готовивших теракты

Силовики пресекли подготовку террористических актов в двух образовательных учреждениях. Задержаны два подростка 2003 и 2004 годов рождения.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 09:38
Интернет

Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн

Политическая Экспертиза 10:58
Игры

Dangerous Driving 2 должна стать лучшей игрой студии, уверена Three Fields

Создатели Burnout и выходцы из Criterion Games уверены, что Dangerous Driving 2 станет лучшей игрой их новой студии.
Игромания.ру 11:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
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