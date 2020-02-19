Экономика
News.ruВ правительстве поспорили о налогах на добывающие компании
Отмечается, что инициатором роста налогов для добывающих компаний, не занимающихся добычей нефти и газа, является министр финансов Антон Силуанов. В случае повышения нагрузки бюджет может получить дополнительные 40 млрд руб. ежегодно.
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с чего всё началось
В правительстве ведется рабочее обсуждение инициативы Минфина о повышении налоговой нагрузки на добывающие отрасли, кроме нефти и газа.Коммерсантъвчера в 17:53
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Минфин не предлагал повысить НДПИ для ненефтегазовых отраслей - замглавы ведомства
Финмаркетвчера в 09:08
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