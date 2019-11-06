Экономика

РБКРБКВласти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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с чего всё началось

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
РБК10:19

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Власти хотят провести реновацию на Дальнем Востоке

News.ru11:00

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ТАСС14:53

В правительстве предложили распространить опыт московской реновации на Дальний Восток

Эхо Москвы15:59

РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

Коммерсантъ12:36

СМИ: опыт московской реновации могут распространить на Дальний Восток

Накануне.Ru19:04

В правительстве предложили провести реновацию на Дальнем Востоке

Дождь10:47

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:13, Ашберн
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