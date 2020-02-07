Политика

ИзвестияИзвестияВ правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств. Об этом 7 февраля пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
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с чего всё началось

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.
Коммерсантъвчера в 17:47

Подробнее о событии

Власти решили упростить процедуру получения гражданства России

РБКвчера в 21:23

В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Известиявчера в 23:15

В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства

РИА Новостивчера в 22:24

Иностранцы смогут получать российское гражданство без отказа от имеющегося

Интерфакс01:27

«Ъ»: иностранцы смогут получать гражданство России без отказа от имеющегося

ТАССвчера в 20:00

Власти упростят получение гражданства РФ для всех иностранцев

URA.Ruвчера в 18:50

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

Коммерсантъвчера в 17:47
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Экономика

Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику

Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями.
Ведомости вчера в 16:54
Здоровье

Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом

Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
Южный Федеральный 04 февраля в 12:55
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Российская газета вчера в 10:36
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 21:20
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый загадочный персонаж

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix появится абсолютно новый персонаж, ранее не встречавшийся в книжном цикле Анджея Сапковского и играх CD Projekt RED.
Российская газета вчера в 14:02
Армия и оружие

Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
RT на русском вчера в 20:46
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН вчера в 11:37
Культура

СМИ уличили новое шоу Ксении Собчак на Первом канале в плагиате

Народные новости вчера в 22:40
Политика

Абэ выступил за подписание мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за заключение мирного договора с Россией на взаимоприемлемых условиях.
Российская газета 00:05
Финансы

Что будет с рублем после заседания Банка России

Сегодня Банк России проводит первое в 2020 году заседание совета директоров по денежно-кредитной политике, где примет решение по уровню ключевой ставки.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье

В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая

В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
REGNUM 00:24
Происшествия

Полицейский проехал три километра на крыше автомобиля с подозреваемыми

В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше иномарки, в которой находились подозреваемые в хищениях из транспортных средств.
Иркутск Сегодня 01:25
Космос

Тематическую экскурсию «Химия и космос» запустят на ВДНХ

Москва 24 вчера в 08:02
Политика

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
RT на русском вчера в 19:20
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

Российская газета вчера в 07:29
Армия и оружие

США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

«По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим аль-Райми, основатель и лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, являвшийся также заместителем главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири», — говорится в заявлении Белого дома.
Daily Storm вчера в 21:56
Кино

Блокбастер «Хищные птицы» возглавит российский прокат

Газета.Ru вчера в 08:45
Политика

Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.
РБК вчера в 12:35
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Автоновости дня 05 февраля в 05:38
Политика

На праймериз демпартии в Айове победил Пит Буттиджич

Победителем предварительных выборов кандидата в президенты США от демократической партии в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич.
Ведомости вчера в 23:31
Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Энергетика

Нефть снова опустилась ниже $55 за баррель

Нефть марки Brent снижается в ходе торговой сессии 6 февраля после роста почти до $57 за баррель.
REGNUM вчера в 10:27
Происшествия

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Российская газета 05 февраля в 19:37
Происшествия

Брата свердловского депутата Госдумы арестовали за кражи

URA.Ru вчера в 23:19
Политика

В Конституцию может быть введено понятие «федеральная территория»

В Конституцию может быть введено понятие «федеральная территория», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Андрея Клишаса.
Хакасия-Информ вчера в 21:42
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Армия и оружие

Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР

RT на русском вчера в 23:36
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