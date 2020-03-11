Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обратил внимание на риски роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля, но считает их не критичными. Правительство готово принять меры для сдерживания цен на жизненно важные лекарства в случае необходимости, сообщил он журналистам.

с чего всё началось

В правительстве предупреждают, что в России существует риск роста цен на лекарства и бытовую технику. Вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что подобное подорожание связано с падением курса рубля, вызванного обвалом цен на нефть.

В правительстве предупредили о риске роста цен на лекарства в России

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