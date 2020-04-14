Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургВ правительстве приостановили запрет на продажу масок без лицензии
Речь идет о постановлении, которое было подписано 13 апреля. Тогда правительство официально разрешило продавать маски только тем компаниям, у которых на это лицензия. В документе также были уставлены обязанности обращения масок.
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Правительство России приостановило действие постановления о продаже масок только тем компаниями, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность.ТАСС06:15
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Правительство приостановило закон о продаже медицинских масок только по лицензии
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