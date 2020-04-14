Правительство России приостановило действие постановления о продаже масок только тем компаниями, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность.

с чего всё началось

Речь идет о постановлении, которое было подписано 13 апреля. Тогда правительство официально разрешило продавать маски только тем компаниям, у которых на это лицензия. В документе также были уставлены обязанности обращения масок.

В правительстве приостановили запрет на продажу масок без лицензии

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