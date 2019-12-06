с чего всё началось

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией". Ранее в сети появились публикации о якобы имеющемся в распоряжении Светланы Медведевой самолете.

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Наука Уточнена роль витамина D в развитии депрессии у женщин Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и о том, как с этим состоянием связан недостаток витамина D. Они продемонстрировали, что мировая наука воспринимает витамин D не первопричиной появления депрессии, как считалось ранее, а лишь одним из факторов, способствующих ее развитию.

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.

Футбол Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0 На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Сегодня, 6 декабря, на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле прошел футбольный матч 19-ого тура футбольного первенства России «Арсенал» - «Локомотив».

Энергетика Украина поставила России условие по газовым спорам Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.

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Общество Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.

Происшествия Под Омском нашли кровавое озеро По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.

Технологии В Android-смартфонах появилась уникальная функция На смартфонах с Android появилась новая функция, она предназначена для концентрации внимания пользователей.

Технологии Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.