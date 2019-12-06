Политика
РИА НовостиВ правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией". Ранее в сети появились публикации о якобы имеющемся в распоряжении Светланы Медведевой самолете.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, дал итоговое интервью журналистам российских телеканалов.Lenta.ru13:57
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В правительстве прокомментировали расследование ФБК про жену Медведева
Национальная служба новостей15:40
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Баскетбол
«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Наука
Уточнена роль витамина D в развитии депрессии у женщин
Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и о том, как с этим состоянием связан недостаток витамина D. Они продемонстрировали, что мировая наука воспринимает витамин D не первопричиной появления депрессии, как считалось ранее, а лишь одним из факторов, способствующих ее развитию.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Сегодня, 6 декабря, на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле прошел футбольный матч 19-ого тура футбольного первенства России «Арсенал» - «Локомотив».
Энергетика
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Гаджеты
«Умный» 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
«Умный» 75-дюймовый телевизор китайской марки Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое спустя год после официального запуска линейки.
Наука
Противозачаточные таблетки уменьшают мозг женщин
Специалисты из США пришли к выводу, что противозачаточные таблетки обладают свойством уменьшать часть женского мозга.
Общество
Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей
Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
Космос
НАСА отправит к Луне женские манекены
Футбол
«Интер» и «Рома» разошлись миром в Серии А
"Интер" и "Рома" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
Футбол
«Челси» потратит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы
Дисциплинарный и апелляционный комитеты ФИФА заявили, что лондонский клуб нарушил 150 правил, оформляя переходы порядка 70 игроков до 18-и лет.
Происшествия
Под Омском нашли кровавое озеро
По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
Технологии
В Android-смартфонах появилась уникальная функция
На смартфонах с Android появилась новая функция, она предназначена для концентрации внимания пользователей.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Технологии
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Экономика
Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн.
Армия и оружие
В МИД Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии
Турция сможет возобновить проведение военной операции в Сирии в том случае, если соглашения с Российской Федерацией и Соединёнными Штатами не будут выполняться.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.