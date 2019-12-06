Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией". Ранее в сети появились публикации о якобы имеющемся в распоряжении Светланы Медведевой самолете.
Читать в источнике
Комментировать69
с чего всё началось

Что Дмитрий Медведев думает об Алексее Навальном, деле Егора Жукова и общении с журналистами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, дал итоговое интервью журналистам российских телеканалов.
Lenta.ru13:57

Подробнее о событии

Стала известна реакция Медведева на ролики Навального

Lenta.ru14:30

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК о самолетах

РБК15:14

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

РИА Новости15:12

Пресс-секретарь Медведева ответил на расследование Навального о самолете жены премьера

URA.Ru15:49

В правительстве прокомментировали расследование ФБК про жену Медведева

Национальная служба новостей15:40

Расследование про жену Медведева назвали «очередной манипуляцией»

News.ru15:51

В правительстве прокомментировали расследование ФБК о самолетах

RuNews24.ru16:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:11, Ашберн
Баскетбол

«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге

Интерфакс-Спорт 15:32
Армия и оружие

В ЛНР заявили о наращивании украинскими силовиками сил в Донбассе

РИА Новости 07:03
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Наука

Уточнена роль витамина D в развитии депрессии у женщин

Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и о том, как с этим состоянием связан недостаток витамина D. Они продемонстрировали, что мировая наука воспринимает витамин D не первопричиной появления депрессии, как считалось ранее, а лишь одним из факторов, способствующих ее развитию.
Век вчера в 22:49
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Сегодня, 6 декабря, на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле прошел футбольный матч 19-ого тура футбольного первенства России «Арсенал» - «Локомотив».
Спорт71 13:27
Энергетика

Украина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Известия 16:53
Гаджеты

«Умный» 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое

«Умный» 75-дюймовый телевизор китайской марки Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое спустя год после официального запуска линейки.
UfaTime.ru 16:00
Происшествия

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

РИА Новости 12:35
Наука

Противозачаточные таблетки уменьшают мозг женщин

Специалисты из США пришли к выводу, что противозачаточные таблетки обладают свойством уменьшать часть женского мозга.
ToDay News Ufa 13:32
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия 12:42
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
РБК 18:33
Космос

НАСА отправит к Луне женские манекены

Труд вчера в 12:23
Авто

В Японии объявили победителя премии «Автомобиль года»

ГЛАС.RU 06:37
Футбол

«Интер» и «Рома» разошлись миром в Серии А

"Интер" и "Рома" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Газета.Ru 17:00
Биатлон

Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова

Матч ТВ 14:12
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

Рамблер 04 декабря в 08:29
Футбол

«Челси» потратит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы

Дисциплинарный и апелляционный комитеты ФИФА заявили, что лондонский клуб нарушил 150 правил, оформляя переходы порядка 70 игроков до 18-и лет.
ODDS.ru 07:04
Происшествия

Под Омском нашли кровавое озеро

По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
REGNUM 08:39
Технологии

В Android-смартфонах появилась уникальная функция

На смартфонах с Android появилась новая функция, она предназначена для концентрации внимания пользователей.
ToDay News Ufa 03:40
Кино

Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Говорит Москва 04 декабря в 10:07
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru вчера в 21:53
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Lenta.ru 09:54
Технологии

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ 03 декабря в 22:55
Экономика

Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн.
Известия вчера в 07:00
Армия и оружие

В МИД Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии

Турция сможет возобновить проведение военной операции в Сирии в том случае, если соглашения с Российской Федерацией и Соединёнными Штатами не будут выполняться.
Наша версия 10:54
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Светлана Владимировна Медведева
Супруга 3-го президента Российской Федерации, ныне десятого председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Первая леди России с 2008 по 2012 годы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное