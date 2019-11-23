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Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Технологии Создатель интернета призывает сделать его безопасным Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.

Общество Определен населенный пункт России с самым смешным названием Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.

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Шоу-бизнес В СМИ сообщили о беременности Ходченковой Многим показалось, что за объемным пиджаком женщина прячет живот. @svetlana_khodchenkova Напомним, актриса Светлана Ходченкова не состоит ни с кем в официальных отношениях, однако ранее «Рамблер» сообщал, что звезде приписывают роман с комиком Семеном Слепаковым.

Общество Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов Пять российских вузов в Узбекистане обвинили в приеме документов от абитуриентов и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год в нарушение законодательства республики.

Политика Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.

Технологии Более 40% россиян делятся интимными фото и видео Почти половина опрошенных (45%) ответили, что не хранят приватную информацию, а 33% не заботятся о собственной безопасности в Сети — они объясняют это тем, что им нечего скрывать, говорится в исследовании ESET.