Экономика
MagadanMedia.ruВ правительстве раскритиковали пенсионную реформу
Ожидается, что закон о гарантированном пенсионном плане будет принят к 1 июля 2020 года. В первый год введения системы добровольных пенсионных накоплений в правительстве ожидают поступление 1 трлн рублей от граждан и работодателей.
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Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений
Парламентская газета23 ноября в 08:42
Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений
Экономика сегодня23 ноября в 08:46
Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений
ТАСС23 ноября в 08:17
Минтруд готовит замечания на законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Будущее России. Национальные проекты23 ноября в 08:17
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В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева
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ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией
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В Пскове совершено нападение на врача детской областной больницы
Сегодня, 25 ноября, совершено нападение с ножом на врача детской областной больницы, работавшей там гематологом.
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В СМИ сообщили о беременности Ходченковой
Многим показалось, что за объемным пиджаком женщина прячет живот. @svetlana_khodchenkova Напомним, актриса Светлана Ходченкова не состоит ни с кем в официальных отношениях, однако ранее «Рамблер» сообщал, что звезде приписывают роман с комиком Семеном Слепаковым.
Общество
Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов
Пять российских вузов в Узбекистане обвинили в приеме документов от абитуриентов и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год в нарушение законодательства республики.
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Технологии
Mail.ru Group запустит единый ID для своих сервисов
Mail.ru Group запустит единую систему авторизации Mail ID, которая обеспечит доступ ко всем продуктам экосистемы, следует из сообщения компании.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
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Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
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Почти половина опрошенных (45%) ответили, что не хранят приватную информацию, а 33% не заботятся о собственной безопасности в Сети — они объясняют это тем, что им нечего скрывать, говорится в исследовании ESET.
Космос
Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне
Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
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Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Транспорт
«Автодор» открывает последний участок трассы «Москва — Петербург»
Трасса будет полностью введена в эксплуатацию после открытия заключительного, восьмого этапа на участке от Санкт-Петербургского южного полукольца до КАД в Петербурге.
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Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
Бывший кремлевский курсант, начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым нужен России, чтобы «кошмарить всю Европу и Северную Африку».
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Трамп подтвердил отставку министра ВМС США
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС.