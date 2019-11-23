Экономика

MagadanMedia.ruMagadanMedia.ruВ правительстве раскритиковали пенсионную реформу

Ожидается, что закон о гарантированном пенсионном плане будет принят к 1 июля 2020 года. В первый год введения системы добровольных пенсионных накоплений в правительстве ожидают поступление 1 трлн рублей от граждан и работодателей.
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В правительстве высказали серьезные претензии к пенсионной реформе

URA.Ru23 ноября в 13:15

Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений

Парламентская газета23 ноября в 08:42

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Экономика сегодня23 ноября в 08:46

У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

News.ru23 ноября в 08:44

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

РИА Новости23 ноября в 08:56

Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

ТАСС23 ноября в 08:17

Минтруд готовит замечания на законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Будущее России. Национальные проекты23 ноября в 08:17
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Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

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Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
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Создатель интернета призывает сделать его безопасным

Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
ТАСС 07:54
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В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
РИА Новости 05:51
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
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ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией

Военное обозрение вчера в 04:51
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Определен населенный пункт России с самым смешным названием

Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Lenta.ru 04:29
Политика

Москва удовлетворена решением арбитража по «керченскому инциденту»

21 ноября в Гааге с участием представителей сторон состоялось первое (техническое) заседание межгосударственного арбитража, сформированного по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в связи с керченским инцидентом.
Российская газета 08:45
Происшествия

В Пскове совершено нападение на врача детской областной больницы

Сегодня, 25 ноября, совершено нападение с ножом на врача детской областной больницы, работавшей там гематологом.
SM News 08:05
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 04:00
Происшествия

В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы

РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес

Певичка моя: звезда «Дома-2» нежно обнимал Анну Семенович в Париже

Комсомольская правда 06:00
Шоу-бизнес

В СМИ сообщили о беременности Ходченковой

Многим показалось, что за объемным пиджаком женщина прячет живот. @svetlana_khodchenkova Напомним, актриса Светлана Ходченкова не состоит ни с кем в официальных отношениях, однако ранее «Рамблер» сообщал, что звезде приписывают роман с комиком Семеном Слепаковым.
Рамблер 06:30
Общество

Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов

Пять российских вузов в Узбекистане обвинили в приеме документов от абитуриентов и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год в нарушение законодательства республики.
Интерфакс 06:11
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Технологии

Mail.ru Group запустит единый ID для своих сервисов

Mail.ru Group запустит единую систему авторизации Mail ID, которая обеспечит доступ ко всем продуктам экосистемы, следует из сообщения компании.
Коммерсантъ 07:35
Происшествия

В центре Москвы дворники устроили массовую драку с лопатами и ломами

Газета.Ru 08:32
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Политика

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 08:56
Технологии

Более 40% россиян делятся интимными фото и видео

Почти половина опрошенных (45%) ответили, что не хранят приватную информацию, а 33% не заботятся о собственной безопасности в Сети — они объясняют это тем, что им нечего скрывать, говорится в исследовании ESET.
News.ru 06:30
Кино

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

REGNUM 04:06
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Космос

Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне

Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
News.ru 02:19
Происшествия

Власти опровергли утечку газа в школе в Нижнем Новгороде

Версия с утечкой газа в вадской средней школе в Нижегородской области, где отравились 45 человек, исключена, газовое оборудование в учреждении исправно.
Известия 08:04
Политика

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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Политика

Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Газета.Ru 06:45
Транспорт

«Автодор» открывает последний участок трассы «Москва — Петербург»

Трасса будет полностью введена в эксплуатацию после открытия заключительного, восьмого этапа на участке от Санкт-Петербургского южного полукольца до КАД в Петербурге.
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Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым

Бывший кремлевский курсант, начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым нужен России, чтобы «кошмарить всю Европу и Северную Африку».
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Политика

Трамп подтвердил отставку министра ВМС США

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС.
Газета.Ru 05:10
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