Существует риск роста в России цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля, однако они не критические, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, власти могут принять меры для сдерживания цен на жизненно необходимые медикаменты.

В правительстве рассказали о мерах по сдерживанию цен на лекарства

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