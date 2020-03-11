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RT на русскомВ правительстве рассказали о мерах по сдерживанию цен на лекарства
Существует риск роста в России цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля, однако они не критические, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, власти могут принять меры для сдерживания цен на жизненно необходимые медикаменты.
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Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники
Московский Комсомолец07:57
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:16, Ашберн
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