Экономика

RT на русскомRT на русскомВ правительстве рассказали о мерах по сдерживанию цен на лекарства

Существует риск роста в России цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля, однако они не критические, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, власти могут принять меры для сдерживания цен на жизненно необходимые медикаменты.
Читать в источнике
Комментировать277

Подробнее о событии

Правительство готово принять меры для сдерживания цен на лекарства в случае необходимости

ТАСС08:25

Белоусов видит риски подорожания лекарств и бытовой техники

Коммерсантъ08:37

Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на лекарства

Известия10:31

Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на важные лекарства

РИА Новости10:12

Белоусов увидел риск повышения цен на бытовую технику и лекарства

РБК08:05

В правительстве рассказали о мерах по сдерживанию цен на лекарства

RT на русском08:02

Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники

Московский Комсомолец07:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Политика

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Москва, 11 марта 2020, 21:47 — REGNUM В Кремле внимательно следят за развитием ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 14:47
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Экономика

В распоряжении Украины осталось менее $3 млрд «живых» денег

Киев, 11 марта 2020, 10:49 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать печальную ситуацию в экономике страны после очередного витка мирового финансового кризиса, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 марта.
REGNUM 03:49
Происшествия

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

RT на русском 12:13
Путешествия

В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Аргументы недели 14:57
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Энергетика

В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

Справедливой ценой на нефть является - $45- $55 за баррель. Об этом сказал в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.
Газета.Ru 14:36
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Московский Комсомолец 09:40
Общество

В РФ рекомендовали сократить количество массовых мероприятий

Федеральным и региональным властям рекомендовали сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Москва 24 13:05
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек

Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.
ТАСС 09 марта в 14:13
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс 10:43
Футбол

«Сочи» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ

Газета.Ru 14:38
Общество

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний.
РБК 12:18
Политика

Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом

Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 09:51
Футбол

«Ливерпуль» и «Атлетико» назвали составы на матч Лиги чемпионов

РИА Новости 15:11
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли призналась, что влюблена в актера «Великолепного века»

Мирьем Узерли призналась в одном из интервью, что влюблена в актера-коллегу по "Великолепному Веку" Озана Гювена.
Ugpressa.ru 00:16
Энергетика

The Washington Post: США проиграют от обрушения цены нефти

Обрушение цены нефти, которое произошло на фоне конфликта интересов России и Саудовской Аравии, негативно скажется на американской экономике.
Вечерний курьер 13:39
Здоровье

14,5 млн рублей получила Архангельская область на выявление онкологии

Архангельской области дали 14,5 млн. Отметим, что постановление о стимулирующих выплатах было принято в январе этого года.
Двина Сегодня вчера в 04:49
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
REGNUM 13:45
Происшествия

Мать троих детей Мейвезера обнаружена мертвой

Джози Харрис, бывшая подруга американского боксера Флойда Мейвезера найдена мертвой у своего дома.
Газета.Ru 11:33
Спорт

Кубок мира впервые выиграл российский лыжник

Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Коммерсантъ 03:11
Авто

Шоу продолжается: 14 лучших автомобилей отмененного Женевского автосалона

На отмененном Женевском автосалоне 2020 года автопроизводители должны были представить самые быстрые и роскошные автомобили будущего.
Forbes 08:00
Финансы

Греф и два его заместителя 10 марта докупили акции Сбербанка

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф 10 марта увеличил долю в уставном капитале Сбербанка с 0,0031% до 0,00399%, следует из материалов кредитной организации.
Интерфакс 14:04
Здоровье

Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице

По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.
Восток-Медиа 13:45
Общество

РПЦ призвала причастников перейти на одноразовые стаканчики

В Русской православной церкви призвали строго соблюдать меры профилактики коронавируса, в частности использовать одноразовые стаканчики на причастии и чаще обрабатывать кивоты икон раствором для дезинфекции.
НТВ 11:30
Экономика

В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Известия 07:27
Армия и оружие

В США второй раз успешно испытали гиперзвуковой аналог «Искандера»

Defense World со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin сообщила о втором испытании перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile.
Военное дело 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное