Общество
КоммерсантъЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.
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Я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки. О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенным.
— Сергей Кравцов, российский политикПоступи Онлайн 06:14
с чего всё началось
В правительстве РФ не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа. Как заявил "Интерфаксу" источник в кабмине, это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.Интерфакс02:09
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ЕГЭ могут перенести на более поздний срок, как и начало нового учебного года
Общественная служба новостей02:06
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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
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Московский Комсомолец 06:48
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По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
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В настоящее время космический аппарат "Арктика-М" № 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата.
Якутия 24 03 мая в 22:10
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Медиа-Центр 35media.ru 08:55
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Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
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Во время перевозки в объектив шпионских фотокамер попался кузов серийного пикапа Hyundai Santa Cruz. Снимок опубликовал портал Motor1.
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Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
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Происшествия
Генпрокуратура Казахстана обещала проверить видео из сауны
Автор видео провел «экскурсию» для зрителей и заявил, что в сауне отдыхают судья и прокурор.
REGNUM 02:37
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Хоккей
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США
Military Watch объяснил, зачем КНР закупает российские самолеты. Российские самолеты Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США.
Piter.tv 05:26
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
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Трусову отчислят из «Самбо-70» в случае ухода от Тутберидзе
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Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Культура
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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В Псковской области ослабили карантинные меры
Ограничительные карантинные меры будут ослаблены с 6 мая в Псковской области согласно указу губернатора, размещенного 5 мая на сайте нормативно-правовых актов.
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В России 1 133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ
Порядка 1 133 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в России, из них четверо детей.
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Происшествия
Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом
25-летний мужчина из Вологды с подтвержденным коронавирусом 6 мая скончался в моногоспитале Череповца.
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Наука
Создан светящийся клон коронавируса
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Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»
Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
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Экономика
Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%
Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
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