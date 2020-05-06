Общество

КоммерсантъКоммерсантъЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.
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Сергей Кравцов
Я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки. О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенным.
— Сергей Кравцов, российский политикПоступи Онлайн 06:14
с чего всё началось

Источник узнал о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года из-за коронавируса

В правительстве РФ не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа. Как заявил "Интерфаксу" источник в кабмине, это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.
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В Совфеде не исключают проведение ЕГЭ в дистанционной форме

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В правительстве не исключают переноса Единого госэкзамена на середину июля – начало августа

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URA.Ru05:17

ЕГЭ могут перенести на более поздний срок, как и начало нового учебного года

Общественная служба новостей02:06
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 10:07, Ашберн
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Общество

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
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Происшествия

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Глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в аварию. Об этом в среду, 6 мая, сообщает издание iDES.cz.
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Цитаты с совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и соцсферы

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Медиа-Центр 35media.ru 08:55
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155 деятелей науки и культуры призвали освободить историка Дмитриева

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Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Автор видео провел «экскурсию» для зрителей и заявил, что в сауне отдыхают судья и прокурор.
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Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
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Хоккей

Андрей Костицын стал хоккеистом «Нефтехимика»

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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
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Армия и оружие

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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

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Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
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Культура

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
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Общество

В Псковской области ослабили карантинные меры

Ограничительные карантинные меры будут ослаблены с 6 мая в Псковской области согласно указу губернатора, размещенного 5 мая на сайте нормативно-правовых актов.
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Порядка 1 133 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в России, из них четверо детей.
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Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом

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Создан светящийся клон коронавируса

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Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
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