В правительстве РФ не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа. Как заявил "Интерфаксу" источник в кабмине, это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

с чего всё началось

Я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки. О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенным.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.

ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа

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