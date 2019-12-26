Общество
РИА НовостиВ правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года. Ставить автомобили на учет смогут дилеры, получившие статус специализированной организации. Документы об осмотре машины сотрудником салона будут передавать в ГИБДД через портал госуслуг.
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Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах
Коммерсантъвчера в 17:42
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