Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 при государственных испытаниях подтвердил все требования, которые были поставлены при проектировании, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

В правительстве сообщили об успешных испытаниях истребителя Су-57

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