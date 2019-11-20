Экономика

РБКРБКВ правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
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с чего всё началось

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.
РБКвчера в 23:00

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В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

РБКвчера в 23:00

Минэкономики предложило план новых структурных реформ

Коммерсантъ00:17

Орешкин предложил план «критически необходимых» структурных реформ

Ведомости00:25

Министр Орешкин создаст новое ведомство и сам его возглавит

URA.Ruвчера в 23:56

Правительство создаст новый орган управления реформами

ФедералПресс00:14
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Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
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В Мончегорске при обвале грунта на кладбище погиб рабочий

РБК вчера в 15:47
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Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Аргументы недели вчера в 07:42
Общество

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Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
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Новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены.
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Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

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REGNUM вчера в 22:02
Политика

Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией

Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Lenta.ru вчера в 13:19
Армия и оружие

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78.ru вчера в 05:56
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 18 ноября в 15:09
Происшествия

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
РБК вчера в 20:03
Космос

В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле

Следы различных сложных сахаров, включая рибозу – один из главных компонентов генетической информации, обнаружили внутри нескольких примитивных метеоритов-хондритов.
ТК Звезда вчера в 23:57
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
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Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
News.ru вчера в 16:55
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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Волкер опроверг давление на Украину для расследования против Байдена

Выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса США, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не оказывал никакого давления на украинские власти с целью инициировать расследование в отношении деятельности кандидата в президенты Джо Байдена.
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Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Технологии

«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки

В «Роскачестве» призвали онлайн-покупателей быть предельно внимательными и проверять адрес сайта в адресной строке.
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Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

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За последние два года доля россиян, которые считают свободу слова одной из важных свобод и прав, выросла с 34% до 58%, заметили социологи "Левада-центра".
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Двое военных США погибли при крушении вертолета в Афганистане

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Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

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Российскую сборную могут лишить домашних матчей Евро-2020

Если вина российской стороны будет доказана, то вполне возможно, что Россию отстранят от Олимпиады и Паралимпиады в Токио, которые пройдут в конце августа - начале сентября 2020 года, а также могут лишить права проведения в России матчей Евро-2020.
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Ученые назвали основную причину возникновения рака

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На учениях в Южной Корее совместно действовали танки Т-80У российского производство и американские М1А2 («Абрамс»).
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Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

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Глава Якутии подтвердил одобрение строительства моста через Лену

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Максим Орешкин
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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