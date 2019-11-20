Экономика

РБКРБКВ правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
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с чего всё началось

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.
РБКвчера в 23:00

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В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

РБКвчера в 23:00

Минэкономики предложило план новых структурных реформ

Коммерсантъ00:17

Министр Орешкин создаст новое ведомство и сам его возглавит

URA.Ruвчера в 23:56

В России придумали новый орган для разгона экономики

Lenta.ru00:40

Правительство создаст новый орган управления реформами

ФедералПресс00:14
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Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Газета.Ru вчера в 03:48
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

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РИА Новости вчера в 23:08
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
Газета.Ru 00:39
Армия и оружие

Двое военных США погибли при крушении вертолета в Афганистане

В афганской провинции Лонгар разбился вертолет США "Chinook", передает "Интерфакс". В результате крушения погибли двое американских военных.
Газета.Ru 00:05
Кино

Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

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Neva.Today вчера в 10:08
Футбол

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Встреча прошла в Серравалле на стадионе Олимпико и завершилась со счетом 5:0. В составе российской команды голами отметились Далер Кузяев (3-я минута), Сергей Петров, для которого гол стал дебютным за национальную команду, Алексей Миранчук (49), Алексей Ионов (56) и Николай Комличенко (78), также забивший первый мяч в составе сборной.
Советский спорт вчера в 16:35
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Политика

Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»

Русская Планета вчера в 05:50
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили несколько ракет вблизи Дамаска

Сирийские силы противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.
Life.ru вчера в 18:56
Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову

Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Телеканал 360° вчера в 16:14
Происшествия

В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище

РИА Новости вчера в 13:48
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Авто

Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4

Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Новые автомобили вчера в 22:48
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 18 ноября в 12:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Российская газета 00:36
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США до $10 млрд

Минфин США сообщил о росте вложений России в американские госбумаги до 10 млрд долларов.
Piter.tv вчера в 02:51
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
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Требовавшая деньги с России Зеркаль заявила об увольнении с поста замглавы украинского МИД

Заместитель главы МИД Украины Зеркаль заявила о намерении покинуть должность и якобы планировала сделать это давно.
ИА Новороссия 01:04
Политика

США не перевели Украине $35 млн обещанной военной помощи

Украина не получила свыше $35 млн из общего объема американской военной помощи, выделение которой ранее приостанавливалось президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Los Angeles Times.
Аргументы и Факты вчера в 23:29
Здоровье

Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах

Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.
Lenta.ru 00:20
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«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма вчера в 01:53
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM вчера в 02:29
Политика

Зеленский обсудил газовую директиву Евросоюза с главой МИД Германии

Ситуацию вокруг принятия в Германии закона об имплементации газовой директивы Евросоюза обсудили в Киеве президент Украины и глава МИД ФРГ Гайко Маас.
REGNUM вчера в 23:53
Армия и оружие

ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов

РИА Новости вчера в 05:37
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«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров получил травму

Sportbox.RU вчера в 22:43
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Африканское сало. Как пальмовое масло влияет на здоровье

В начале этого года в бюллетене Всемирной организации здравоохранения опубликован доклад ученых из Великобритании и Индонезии "Индустрия пальмового масла и незаразные болезни".
РИА Новости 00:00
Происшествия

Пилот объявил пассажирам о посадке в Москве вместо Киева

Вместо Киева, где приземлилось воздушное судно, он назвал Москву.
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Общество

В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

РБК вчера в 16:00
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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