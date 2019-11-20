Экономика
РБКВ правительстве создадут новый орган управления структурными реформами
Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
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с чего всё началось
Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.РБКвчера в 23:00
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Tele2 в партнерстве с платежной системой Mastercard и компанией Cardsmobile запускает операторский кошелек, который совмещает возможность эмиссии и токенизации карт.
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Москва осуждает и считает неправильными удары ВВС Израиля по Сирии.