Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.

с чего всё началось

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