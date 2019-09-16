с чего всё началось

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минфином.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Происшествия Саратовец изнасиловал врача, спешившего к пациенту В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.

Политика Песков прокомментировал скандальные заявления Киева по Донбассу Напомним, накануне глава МИД Украины Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Футбол Кокорин и Мамаев выходят на свободу Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Экономика Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.

Общество Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Общество На продажу спиртного могут ввести новые ограничения На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве.

ЖКХ Россиянам разрешат не устанавливать в квартирах счетчики на тепло Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала предложение об отмене обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

Общество Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Армия и оружие Песков: РФ, Турция и Иран не планируют военную операцию в Сирии Официальный представитель главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что РФ, Турция и Иран не планируют военную операцию в Сирии.

Гаджеты Xiaomi продемонстрирует Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 24 сентября Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве электронной техники, огласила о дате презентации смартфонов Mi Mix 5G, Mi 9 Pro и операционной системы MIUI 11.