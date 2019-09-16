Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом 16 сентября сообщается на сайте министерства.

В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

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