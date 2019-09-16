Экономика
ИзвестияВ правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом 16 сентября сообщается на сайте министерства.
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Культура
HBO Max купил эксклюзивные права на «Теорию Большого взрыва»
Стриминговая платформа HBO Max приобрела эксклюзивные права на стриминг сериала "Теория Большого взрыва" на пять лет.
ИА InterMedia 10:33
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
RT на русском 17:08
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Происшествия
Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
РБК 18:05
Недвижимость
Россиян предупредили о росте цен на жилье
Причиной снижения объемов ввода нового жилья и роста цен на недвижимость является переход строительного рынка на проектное финансирование и снижение доходов россиян, рассказали журналистам эксперты группы компаний «Удача».
URA.Ru 17:25
Армия и оружие
СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США в Германии к войне с Россией
По информации издания, к «молниеносному развертыванию сил» против России готовят новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм.
Известия 05:49
Армия и оружие
Сирийская армия направилась к территориям, оккупированным войсками США
Подразделения Сирийской арабской армии направлены в провинцию Дейр эз-Зор, часть которой контролируется курдскими вооруженными бандформированиями, которые поддерживаются американской администрацией.
Новостной фронт 07:29
Космос
«Федор» предложил основать колонию роботов на Марсе
Российский робот "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров.
Москва 24 17:47
Футбол
«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:51
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 12:25
Футбол
Пеп Гвардиола: «Мы проиграли один раз за восемь месяцев. Я не сомневаюсь в своих игроках»
Sports.ru 18:45
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Космос
Создан недорогой и простой аппарат для преобразования холода в энергию
МедиаПоток 16 сентября в 09:05
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Кино
Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера
В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.
News.ru вчера в 03:41
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
RT на русском вчера в 08:17
Авто
Mercedes-Benz начинает производство электросамокатов E-Scooter
Выход на рынок E-Scooter от Mercedes-Benz ожидается в начале 2020 года.
Дни24 02:29
Энергетика
Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания рынка нефти
Президент США Дональд Трамп распорядился выделить нефть из стратегического резерва для поддержания рынка.
МонаВиста 16 сентября в 04:51
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Шоу-бизнес
Актриса Серафима Низовская рассказала, кто увёл у неё мужа
Московский Комсомолец 09:06
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Наука
Медики обнаружили в плаценте сажу из загрязненного воздуха
Бельгийские медики провели исследование и обнаружили в плаценте женщин сажу из загрязненного воздуха, которым они дышали во время беременности, передает агентство ТАСС.
МИР 24 00:38
Политика
Эстония захотела быть самостоятельным партнером России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила: ее стране надо самостоятельно разговаривать с Россией.
Радио Sputnik вчера в 12:06
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14