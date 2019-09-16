с чего всё началось

Политика Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Культура Скончался народный артист России Валерий Успенский Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.

Экономика Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.

Транспорт Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы Плитку в Москве постоянно меняют из-за подрядчиков, которые кладут ее с браком, рассказал заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Финансы Официальный курс евро снизился на 86 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 86,12 копейки - до 70,6695 рубля, курс доллара уменьшился на 64,39 копейки - до 63,8272 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Путешествия Дипломат назвал основные причины смерти россиян в Турции Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцовзаявил, что гибель россиян в Турции чаще всего связана легкомыслием самих туристов, передает "Московский комсомолец".

Шоу-бизнес Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни 36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.

Политика Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

Футбол «Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из колонии Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.

Шоу-бизнес Заворотнюк перенесла серьезную операцию Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.

Авто Toyota Corolla получила обновления с приходом собратьев Конструкторы японского автомобильного бренда Toyota представили на домашнем рынке обновленный седан Corolla, а также универсал Corolla Touring.

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летие 17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.

Технологии Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.

Общество Илья Яшин пожаловался в СКР на парад коммунальной техники в Москве Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин обратился в Следственный комитет РФ (СКР) с жалобой на ГБУ "Автомобильные дороги" из-за парада коммунальной техники, который стал причиной перекрытия центра Москвы.

Происшествия Женщина сбросила детей с моста в Москве Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.