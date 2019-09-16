Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
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 Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.
РИА Новостивчера в 10:51

Подробнее о событии

Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям

РИА Новостивчера в 11:19

Многодетным семьям будут давать компенсацию на погашение ипотеки

Московский Комсомолец05:56

В России утвердили правила выплаты 450 тыс. руб. на ипотеку многодетных семей

Интерфаксвчера в 11:06

Кабмин утвердил правила выплат многодетным 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

ТАССвчера в 10:59

Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

RT на русскомвчера в 11:16

Утверждены правила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Rambler News Serviceвчера в 10:50

Кабмин утвердил правила выплат многодетным на погашение ипотеки

Российская газетавчера в 11:14
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Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России

В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.
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Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
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