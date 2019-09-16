Экономика
ИзвестияВ правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом 16 сентября сообщается на сайте министерства.
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В России утвердили правила выплаты 450 тыс. руб. на ипотеку многодетных семей
Интерфакс16 сентября в 11:06
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
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