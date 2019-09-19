Экономика

РБКРБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Многодетные семьи Хабаровского края могут получить выплату на досрочное погашение ипотеки

Московский Комсомолец01:16

В России утвердили правила выплаты 450 тыс. руб. на ипотеку многодетных семей

Интерфакс16 сентября в 11:06

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК17 сентября в 11:19

Российские семьи смогут подать заявки на компенсацию ипотеки с 25 сентября

РИА Новости17 сентября в 10:52

Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

RT на русском16 сентября в 11:16

Утверждены правила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Rambler News Service16 сентября в 10:50

Многодетные семьи смогут списать до 450 тыс. рублей по ипотеке с 25 сентября

ТАСС17 сентября в 11:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:30, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Вести.Ru 11:17
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — заключил Куренной.
РИА Новости 12:26
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Политика

Новак оценил переговоры по газу с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
Политика

Владимир Путин прибыл в Ижевск на Всероссийский форум оружейников

Президент России Владимир Путин днём 19 сентября прибыл с однодневной рабочей поездкой в Ижевск, где проведёт заседание Военно-промышленной комиссии и примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.
REGNUM 09:51
Политика

Президент Эстонии: Европа устала от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины.
Газета.Ru 05:56
Армия и оружие

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Кино

Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Кино

Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение

Paparazzi.ru 06:02
Гаджеты

Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A

Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена: трилогии Arkham и LEGO

Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City Batman: Arkham Knight LEGO Batman: The Video Game LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO Batman 3: Beyond Gotham На следующей неделе, с 26 сентября, игроков ждут два бесплатных проекта: Everything — «интерактивный симулятор всего на свете» Metro 2033: Redux — первая часть игровой трилогии по «Метро».
Игромания.ру 11:20
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Известия 05:27
Происшествия

В Мурманске задержан руководитель пароходства

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Шоу-бизнес

Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Политика

Посол Украины в Сербии предложил создать стратегию по развалу России

Посол Украины в Сербии Александр Александрович предложил мировому сообществу разработать стратегию по развалу России.
РБК 10:51
Футбол

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Происшествия

Бывшего вице-президента «Анжи» задержали за экстремизм

Известия 08:51
Экономика

«Энел Россия» начала строительство Кольской ВЭС в Мурманской области

Общий объем инвестиций компании "Энел Россия" в Кольский ветропарк составит около 273 млн евро.
Интерфакс - Россия 07:42
Энергетика

Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России

Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Космос

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Здоровье

Онколог оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России

Врач-онколог рассказал о масштабах «болезни Заворотнюк» на территории России.
Ugpressa.ru 00:50
Армия и оружие

Украина научилась производить «Грады»

Производилась в СССР 1960-1988 годах на Пермском заводе им. Ленина. По состоянию на 2016 год у Украины было 185 «Градов».
Взгляд.ру 12:22
Хоккей

Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»

В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес

Дочь Кейт Миддлтон рассказала одноклассникам, что ее мама беременна

Девочка уверенно сообщила друзьям, что ее мама беременна, и скоро у нее появится сестренка.
MOS.news 16 сентября в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное