Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
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Как отмечается в материалах на сайте Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.РИА Новости10:51
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Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Финансы
Греция подала заявку на досрочное погашение части кредита МВФ
"Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита, предоставленного стране МВФ", - написал он.
ТАСС 15:12
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Наука
Комодские вараны с возрастом обрастают броней для защиты
Было установлено, что взрослый варан полностью покрыт естественной защитой, однако у молодой особи брони не было.
Народные новости 14 сентября в 01:50
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Рухани об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: народ Йемена защищает себя
Народ Йемена из-за потока оружия, который ежедневно поступает в Саудовскую Аравию и используется против него, вынужден был ответить.
Парламентская газета 15:58
Шоу-бизнес
Мазаев рассказал о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой
Не успели еще стереться в памяти яркие впечатления от свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, как в СМИ появилась информация о предстоящем свадебном торжестве еще одной знаменитой пары - режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Ридус 13:11
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Авто
Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и определили регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями с пробегом.
Автоновости дня вчера в 06:44
Космос
Разработан дизайн-проект первого в мире космического отеля
Американский фонд The Gateway Foundation показал общественности дизайн первого в мире космического отеля.
Профиль 10:06
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
ТК Звезда 14 сентября в 17:44
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Игры
В World of Tanks появится трассировка лучей
Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.
Игромания.ру 04:02
Политика
Российский дипломат назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что любые действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии, неприемлемы.
Известия 16:03
Экономика
Глава ВТБ предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией.
Газета.Ru 08:43
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
ИА DixiNews // Новости Уфы 04:03
Происшествия
Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории
Проблемы возникли у лайнера Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings, который должен был 16 сентября отправиться из черногорского Тивата в Москву.
Вести.Ru 16:38
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс 04:37
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Происшествия
В Ростовской области задержаны члены экстремистской группировки
Известно, что координировал деятельность сообщества бывший сотрудник правоохранительных органов, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
REGNUM 10:16
Шоу-бизнес
Подробности болезни Заворотнюк: страшный диагноз поставили в Германии еще весной
Московский Комсомолец 14:34
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались осложнения
Ранее стало известно, в какой клинике находится Заворотнюк.
ФедералПресс 03:56