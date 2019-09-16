Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
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 Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.
РИА Новости10:51

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Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям

РИА Новости11:19

В России утвердили правила выплаты 450 тыс. руб. на ипотеку многодетных семей

Интерфакс11:06

Кабмин утвердил правила выплат многодетным 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

ТАСС10:59

Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

RT на русском11:16

Правительство утвердило выплату многодетным семьям на погашение ипотеки

РБК12:23

В правительстве утвердили правила выплат многодетным семьям на ипотеку

РЕН ТВ11:49

Кабмин утвердил правила выплат многодетным на погашение ипотеки

Российская газета11:14
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