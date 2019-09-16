с чего всё началось

Общество Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Финансы Греция подала заявку на досрочное погашение части кредита МВФ "Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита, предоставленного стране МВФ", - написал он.

Наука Комодские вараны с возрастом обрастают броней для защиты Было установлено, что взрослый варан полностью покрыт естественной защитой, однако у молодой особи брони не было.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Политика Рухани об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: народ Йемена защищает себя Народ Йемена из-за потока оружия, который ежедневно поступает в Саудовскую Аравию и используется против него, вынужден был ответить.

Шоу-бизнес Мазаев рассказал о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой Не успели еще стереться в памяти яркие впечатления от свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, как в СМИ появилась информация о предстоящем свадебном торжестве еще одной знаменитой пары - режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Авто Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и определили регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями с пробегом.

Космос Разработан дизайн-проект первого в мире космического отеля Американский фонд The Gateway Foundation показал общественности дизайн первого в мире космического отеля.

Игры В World of Tanks появится трассировка лучей Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.

Политика Российский дипломат назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что любые действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии, неприемлемы.

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Происшествия Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории Проблемы возникли у лайнера Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings, который должен был 16 сентября отправиться из черногорского Тивата в Москву.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

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Происшествия В Ростовской области задержаны члены экстремистской группировки Известно, что координировал деятельность сообщества бывший сотрудник правоохранительных органов, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».