Экономика
РБКМногодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:49, Вашингтон
Энергетика
Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Ruposters.ru вчера в 07:03
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев задницей остановил мяч во время игры с «Динамо»
Главный тренер башкирской команды Вадим Евсеев задницей остановил мяч, покинувший пределы поля. Игра завершилась нулевой ничьей.
Бомбардир.ру вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста вчера в 01:48
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Известия вчера в 06:17
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс 08:35
Политика
В Белоруссии заявили о готовности углублять отношения с США
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов поступательно двигаться по пути углубления отношения с США, чтобы этот процесс стал необратимым.
РИА Новости 11:21
Футбол
«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов
Футболисты петербургского "Зенита" во вторник проведут матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.
РИА Новости вчера в 17:10
Политика
Россия и Китай создадут спутниковую группировку для раздачи интернета
Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР.
РИА Новости 09:25
Политика
Аксёнов призвал прекратить обсуждение идеи о втором названии Крыма
Ранее с инициативой о введении дополнительного названия для Крыма — Таврида — выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.
RT на русском 10:58
Происшествия
В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального
Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального направили в Мосгорсуд уже около 140 апелляционных жалоб на обыски у них дома по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Интерфакс 02:18
Происшествия
В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача
Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Гаджеты
Смартфон Nokia 6.2 оценен в 15 тысяч рублей
Megaobzor.com 06:09
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Газета.Ru вчера в 11:51
Политика
Путин считает Израиль русскоязычным государством
Российский лидер напомним, что в Израиле проживает почти два миллиона русскоязычных граждан, поэтому в России считают эту страну «русскоязычным государством».
REGNUM 08:55
Авто
Новому Hyundai ix35 удалось стать абсолютным бестселлером бренда
Судя по статистике, в очередной раз абсолютным бестселлером корейской марки стал кроссовер Hyundai ix35 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:25
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Политика
Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также американской The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Армия и оружие
В России стартовали крупнейшие стратегические учения «Центр-2019»
Sputnik Литва вчера в 22:30
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Экономика
Лукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр
России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере.
REGNUM вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35