Экономика

RT на русскомRT на русскомКабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минфином.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:37, Вашингтон
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