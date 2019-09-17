Экономика
RT на русскомКабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Минфином.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика
Путин процитировал Коран, комментируя атаку на Саудовскую Аравию
Находясь в Турции, где большая часть населения — мусульмане, Владимир Путин обращается к строкам Корана.
Вести.Ru 01:42
Общество
Госдума поддержала введение электронных трудовых книжек
Закон об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Российская газета 08:30
Здоровье
Врачи назвали игнорируемые больными признаки рака
Основной сложностью диагностики рака крови являются неясные симптомы, которые больные часто принимают за обычную простуду.
UfacityNews.ru 03:42
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Энергетика
Коболев заявил, что Украина обеспечена газом на зиму
Объемы газа в украинских подземных хранилищах достигли 19,5 млрд кубометров, чего хватит для полноценного прохождения отопительного сезона.
Украина.ру 07:20
Политика
Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
Гаджеты
Премьера: Samsung везет в Россию умные часы Galaxy Watch Active 2. Они умеют снимать ЭКГ и стоят в полтора раза дешевле Apple Watch
Galaxy Watch Active 2 получили обновленный датчик сердечного ритма с восемью диодами, акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности, а также – впервые для умных часов Samsung – специальный сенсор, позволяющий делать электрокардиограмму.
Dgl.ru 08:11
Здоровье
Эксперты назвали уменьшающие мужскую потенцию продукты
Эксперты назвали уменьшающие мужскую потенцию продукты, о которых должен знать каждый представитель сильного пола.
Дни24 01:22
Политика
Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также американской The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Общество
На Юге России ожидается значительное похолодание
Семейство североатлантических циклонов надвигается на регионы Юга страны, сообщается на сайте Gismeteo.
Астрахань FM 08:25
Политика
Россия и Китай создадут спутниковую группировку для раздачи интернета
Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР.
РИА Новости 09:25
Политика
В ФРГ призвали сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2
В немецком правительстве заявили, что Украина должна остаться страной транзита российского газа после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя правительства ФРГ.
РЕН ТВ 09:34
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы
Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.
МИР 24 11:20
Футбол
Кадыров оценил спортивное будущее Кокорина и Мамаева
6 сентября Кадыров выразил готовность помочь Мамаеву и Кокорину вернуться на футбольное поле, предоставив им возможность выступать за грозненский «Ахмат».
РБК 09:54
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер и сценарист Федор Бондарчук и актриса театра и кино Паулина Андреева 17 сентября организуют торжество по случаю свадьбы в Петербурге.
МР7.ру 08:33
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Футбол
Антон Миранчук перенес операцию
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
Спорт-Экспресс 10:15
Авто
Red Bull попросила FIA проверить мотор Ferrari
Motorsport.com Russia 04:42
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом
Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.
Gazeta.SPb 15 сентября в 23:23