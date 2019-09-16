Экономика
ИзвестияВ правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом 16 сентября сообщается на сайте министерства.
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с чего всё началось
Как отмечается в материалах на сайте Минфина, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.РИА Новостивчера в 10:51
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В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя
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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
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Красная весна 08:35
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В ООН заявили о деэскалации конфликта на востоке Украины
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РБК 08:59
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Сбербанк снизил размер первоначального взноса по ипотеке
Вплоть до 20 января 2020 года для участников зарплатного проекта Сбербанка размер первоначального взноса снижен с 15 до 10%.
РБК 08:25
Происшествия
Актер Павел Устинов приговорен к 3,5 годам
Кино-Панк вчера в 12:32
Политика
Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также американской The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире
Известная российская певица Татьяна Буланова призналась, что её бывший супруг футболист Владислав Радимов не хочет покидать квартиру знаменитости.
Аргументы недели вчера в 09:30
Политика
Коллегия судей рекомендовала назначить Лебедева главой Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала переназначить председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на новый срок.
РБК 08:34
Экономика
АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей
В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».
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Шварценеггера не станут омолаживать в новой части «Терминатора»
Тим Миллер, режиссер «Терминатора: Темные судьбы», во время недавней беседы с журналистами отметил, что не станет омолаживать Арнольда Шварценеггера с помощью современных технологий.
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Футбол
Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Боруссия» - «Барселона»
Первый тур группового этапа Лиги чемпионов сведет между собой дортмунсдкую "Боруссию" и постепенно втягивающуюся в новый сезон "Барселону".
Российская газета вчера в 17:10
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму
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Авто
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Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
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Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
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В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
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Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту.
ТАСС 07:52
Происшествия
Глава Sputnik Молдавия попал под следственные действия в Кишинёве
Глава агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк задержан в Кишинёве. Об этом сообщается на сайте издания 17 сентября.
REGNUM 05:21