Коронавирус
ДождьПередвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить. Для этого могут остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки.
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с чего всё началось
Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, рассказал РИА Новости источник.РИА Новости04:02
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