Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, рассказал РИА Новости источник.

с чего всё началось

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить. Для этого могут остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки.

Передвижение по России могут ограничить

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