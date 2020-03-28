Коронавирус

ДождьДождьПередвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить. Для этого могут остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки.
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с чего всё началось

Источник рассказал о возможном запрете на передвижение по России

Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, рассказал РИА Новости источник.
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