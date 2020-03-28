Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, рассказал РИА Новости источник.

с чего всё началось

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. Рассматривается возможность также остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки.

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

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