Коронавирус
Lenta.ruВ правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. Рассматривается возможность также остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки.
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Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, рассказал РИА Новости источник.РИА Новости04:02
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