Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. Рассматривается возможность также остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки.
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с чего всё началось

Источник рассказал о возможном запрете на передвижение по России

Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, рассказал РИА Новости источник.
РИА Новости04:02

Подробнее о событии

Источник рассказал о возможном запрете на передвижение по России

РИА Новости04:02

Правительство обсудило ограничение передвижений по России

РБК04:55

Правительство РФ обсуждает прекращение авиа и железнодорожной перевозки внутри страны

Интерфакс05:10

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Lenta.ru04:09

«РИА Новости»: правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по стране

Коммерсантъ04:03

Кабмин не подтверждает и не опровергает планы ограничить перевозки по стране

ТАСС05:15

РИА: В России могут полностью остановить воздушное и железнодорожное сообщение

Эхо Москвы05:00
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Происшествия

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
Ведомости 03:03
Финансы

Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
REGNUM 26 марта в 07:03
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Политика

Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Грани.ру вчера в 04:54
Общество

Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
МонаВиста вчера в 23:45
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord начнётся на 24 часа раньше

Игромания.ру вчера в 16:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии

В композиции Примадонна вместе с ребенком попросила пандемию «уйти подальше». Новообразованный «дуэт» Пугачева и ее сын назвали «ГарриАлла».
OAnews вчера в 08:41
Происшествия

Американец планировал теракт в госпитале для больных коронавирусом

Агенты ФБР застрелили 36-летнего американца, готовившего нападение на принимающий пациентов с коронавирусом госпиталь в штате Миссури, сообщает 41KSHB.
Вести.Ru 26 марта в 05:54
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на упрёк из-за снимка с завтраком

News.ru вчера в 23:44
Общество

Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство

В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
РИА Новости 01:00
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Футбол

«Реал» не станет продлевать контракт с Васкесом

Клуб не станет продлевать контракт с 28-летним футболистом. Действующее соглашение Васкеса рассчитано до лета 2021 года.
Матч ТВ 01:58
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru вчера в 08:34
Футбол

Семин прокомментировал информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на информацию о договоренностях клуба с нападающим "Сочи" Александром Кокориным.
МК-Спорт вчера в 06:14
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 26 марта в 11:48
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

Министерство обороны экстренно строит 16 медцентров по всей стране

Министерство обороны в рекордные сроки намерено построить 16 медицинских центров по всей стране.
URA.Ru вчера в 07:48
Происшествия

В Москве с помощью видеокамер поймали нарушителя карантина

Врачи скорой помощи сфотографировали его и передали снимок в базу данных системы видеонаблюдения.
Мослента вчера в 00:05
Шоу-бизнес

Актриса Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка

По словам подруги, Мария Порошина является идеальной матерью, которая держит под неусыпным контролем все расписания и графики своих детей, уделяя им максимум внимания.
Актуальные Новости 01:33
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал «лучший способ провести время дома»

Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр Энрике Иглесиас показал «лучший способ провести время дома».
OAnews вчера в 23:04
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Султан Хамзаев предлагает ввести особый режим продажи спиртного до 1 мая.
АТВмедиа вчера в 04:00
Космос

Меркурий мог быть пригоден для жизни

Ученые объясняют: несмотря на то, что внешняя часть планеты переходит от экстремальной жары к экстремальному холоду, под поверхностью условия гораздо более мягкие.
TV BRICS вчера в 08:00
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 26 марта в 07:14
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