Как передает ToDay News Ufa, в России хотят ограничить передвижения по стране. Об этом уже идут обсуждения в Правительстве.

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

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