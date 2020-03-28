Коронавирус

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Российское правительство рассматривает возможность ограничения передвижений по России на фоне эпидемии коронавируса. Как сообщает в субботу, 28 марта, «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник, речь может идти об остановке авиа- и железнодорожного сообщения.
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с чего всё началось

Источник рассказал о возможном запрете на передвижение по России

Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, рассказал РИА Новости источник.
РИА Новости04:02

Подробнее о событии

Правительство России задумалось об ограничении передвижений по стране

Московский Комсомолец08:23

Кабмин не подтверждает и не опровергает планы ограничить перевозки по стране

ТАСС05:15

СМИ: правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по стране

Коммерсантъ04:03

Правительство РФ обсуждает прекращение авиа и железнодорожной перевозки внутри страны

Интерфакс05:10

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Lenta.ru04:09

Правительство обсудило ограничение передвижений по России

РБК04:55

Источник рассказал о возможном запрете на передвижение по России

РИА Новости04:02
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Общество

Кадыров закрыл Грозный и объявил жёсткий карантин в Чечне

На определённое время резко ограничен въезд транспорта и людей в Чеченскую Республику и Грозный.
News.ru 15:45
Происшествия

Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом

Причиной смерти пациента Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга, зараженного коронавирусом, стала сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила пресс-служба комитета Северной столицы по здравоохранению.
Вести.Ru 13:40
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru вчера в 10:52
Спорт

Глава оргкомитета ОИ-2024: пандемия повлияет на подготовку Игр

Глава оргкомитета летней Олимпиады 2024 года Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса внесет коррективы при подготовке и организации Игр в Париже.
РИА Новости 12:36
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Авто

В Костанае стартовала сборка Chevrolet Damas и Labo

На Костанайском автомобильном заводе открылась казахстанско-узбекистанская линия по сборке автомобилей Chevrolet.
110km.ru 13:01
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Evo-rus.com 04:45
Авто

Назвали самые «выносливые» бюджетные автомобили

Новые автомобили 25 марта в 11:21
Общество

Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
Lenta.ru 15:10
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Экономика

Калининградская область выделит 500 млн рублей на помощь малому бизнесу

Власти Калининградской области выделяют 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях принимаемых мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
ТАСС 15:56
Единоборства

Глава UFC намерен провести бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что по-прежнему намерен провести бой между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в запланированную дату.
РИА Новости 12:39
Здоровье

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Как передает ToDay News Ufa, врач считает, что в период пандемии это первая заповедь для диабетиков, легочников, гипертоников и прочих хроников.
ToDay News Ufa вчера в 01:40
Общество

В ВОЗ заявили об опасности коронавируса для всех возрастов

В ВОЗ сообщили об опасности коронавируса для всех возрастов.
Evo-rus.com 11:25
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в гневе накричала на москвичей матом из-за коронавируса

Невские Новости 14:57
Общество

Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:34
Общество

Монах с Афона заразился коронавирусом

Врачи выявили коронавирус у монаха из монастыря Ксенофонт на горе Афон. Мужчина доставлен в больницу греческого города Салоники.
News.ru 15:35
Происшествия

В Омской области выявили три случая коронавируса

РИА Новости 16:08
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru 12:06
Здоровье

Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске

Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.
Тайга.инфо 08:59
Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости 26 марта в 16:27
Экономика

Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Lenta.ru вчера в 02:46
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Конго

По расчетам специалистов, в местный порт Пуэнт-Нуар трубоукладчик прибудет 10 апреля. «Академик Черский» вышел из Находки 10 февраля.
Суть событий 13:08
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Энергетика

Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом

Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
РИА Новости 11:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
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