Коронавирус
ИзвестияВ правительстве задумались об ограничении передвижений по России
Российское правительство рассматривает возможность ограничения передвижений по России на фоне эпидемии коронавируса. Как сообщает в субботу, 28 марта, «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник, речь может идти об остановке авиа- и железнодорожного сообщения.
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Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, рассказал РИА Новости источник.РИА Новости04:02
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