Политика

Газета.RuГазета.RuВ правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня

Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Константин Анатольевич Чуйченко
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