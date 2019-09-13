Политика
Газета.RuВ правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня
Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
Экономика
Переехавшим на Дальний Восток обещают до миллиона рублей
В зависимости от региона, участники программы могут получить до 1 млн. рублей, сообщает vostokmedia.com.
Properm.ru 09:08
Музыка
Сергей Шнуров и Noize MC устроят баттл на стадионе
ИА InterMedia 15:01
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
Planet Today 11:48
Экономика
Минэкономразвития предложило приватизировать контролируемые ЦБ банки
Минэкономразвития предложило приватизировать банки, находящиеся под контролем ЦБ.
РБК 14:00
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском 20:37
Политика
Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности
Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности.
Известия 19:37
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.
RT на русском 20:17
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Политика
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Слюнтяй не может быть президентом России, сказал глава государства Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами в Ботлихе.
Lenta.ru 08:35
Экономика
В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами
Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:31
Экономика
Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
Росбалт вчера в 22:59
Футбол
«Зенит» и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ
Gazeta.SPb 18:51
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Культура
Мединский поздравил Спивакова с юбилеем
РИА Новости 06:13
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета 17:00
Здоровье
Семь привычек, продлевающих жизнь, назвали специалисты
Туапсинские вести 02:41
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами
МИД Украины попросило у посла Чехии разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" .
Вести.Ru вчера в 22:31
Технологии
Проблемы с доступом к сайтам прогнозируют россиянам
Проблемы у рядовых пользователей из-за дефицита IP-адресов могут возникнуть уже в конце сентября 2019 года.
News.ru 20:08
Баскетбол
Сборная США по баскетболу во второй раз проиграла на ЧМ
Встреча команд Сербии и США завершилась со счётом 94:89. Отметим, что американцы терпят второе поражение подряд на чемпионате мира-2019.
МК-Спорт 11:23
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
ТАСС 07:38
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Культура
Актеру Петру Мамонову провели операцию на сердце
Актер и музыкант Петр Мамонов 12 сентября успешно перенес операцию на сердце. Об этом РБК сообщила жена артиста Ольга Мамонова.
РБК 08:42
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 02:02
Авто
Дилеры предложили сертифицировать автосервисы
Ассоциация автодилеров РоАД выступила с предложением ввести в России систему сертификации автосервисов исходя из их оснащённости и компетентности работников.
News.ru 20:35
Культура
Три выставки в краеведческом музее откроют в рамках «Амурской осени»
Все работы презентуют 15 сентября в 12:00 "Кистью о мыслях" - так называется персональная выставка российской актрисы Натальи Бочкаревой.
Телепорт вчера в 01:45
Армия и оружие
Спецназовца ФСБ отказались накормить в Сирии
Пятигорский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении иска спецназовцу ФСБ России Юрию Писаренко, который требовал выплатить компенсацию за выполнение задач в Сирии, связанных с риском для жизни, и выдать положенный паек.
Lenta.ru вчера в 23:41
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU 17:47
Шоу-бизнес
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
Пятый канал 06:31