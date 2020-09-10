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Политсовет
Политсовет

Правительство не исключило возвращения карантина в отдельных регионах

Правительство РФ не исключило, что в отдельных регионах могут снова ввести карантинные меры по коронавирусу. Позицию правительства приводит «Интерфакс». Как следует из сообщения, введение общенационального карантина не планируется даже несмотря на рост заболеваемости.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

Несмотря на некоторый рост заболеваемости COVID-19, ситуация в России остается стабильной и контролируемой и новых масштабных ограничений вводить не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве.
Интерфакс05:32
Подробнее о событии
URA.Ru

Власти РФ оценили возможность нового карантина из-за COVID-19

URA.Ru06:13
Интерфакс

В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19

Интерфакс05:32
Известия

В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

Известия05:28
Дождь

«Интерфакс»: нового карантина не планируется, несмотря на рост заболеваемости COVID-19

Дождь05:23
Реальное время

В России не планируют вводить новые масштабные ограничения из-за COVID-19

Реальное время05:12
ФедералПресс

Будет ли самоизоляция во время второй волны коронавируса? Ответ правительства

ФедералПресс05:01
Эхо Москвы

По официальным данным, за сутки в России коронавирус выявлен еще у 5363 человек

Эхо Москвы06:34

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Уфимские Заметки09:31
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Адвокат Михаила Ефремова заявил, что работал по делу актера бесплатно

Буквально только что закончился прямой эфир на канале «Москва 24» с адвокатом Михаила Ефремова, которого в минувший вторник суд приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Адвокат Михаила Ефремова заявил, что работал по делу актера бесплатно
Вокруг ТВ11:29
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В Минске задержали журналиста Семченко

Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
РИА Новости11:27
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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Сын запретил Королевой пользоваться услугами суррогатной матери

Певица с супругом уже ждут внуков Звезда российской поп-сцены Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, давно мечтали о втором ребенке — пара вместе уже более 17 лет.
WomanHit.ru10:27
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО

Зенитное ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области стало первым на Дальнем Востоке, которое получило новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) на гусеничной базе С-300В4, сообщили в пресс-службе ВВО.
Газета.Ruвчера в 06:01
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