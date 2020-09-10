Правительство РФ не исключило, что в отдельных регионах могут снова ввести карантинные меры по коронавирусу. Позицию правительства приводит «Интерфакс». Как следует из сообщения, введение общенационального карантина не планируется даже несмотря на рост заболеваемости.

С чего всё началось В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19 Несмотря на некоторый рост заболеваемости COVID-19, ситуация в России остается стабильной и контролируемой и новых масштабных ограничений вводить не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве. Интерфакс 05:32