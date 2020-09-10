Правительство не исключило возвращения карантина в отдельных регионах
Смотрите также
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Адвокат Михаила Ефремова заявил, что работал по делу актера бесплатно
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
В 11 регионах России зафиксировали вспышки коронавируса
Четыре человека погибли при столкновении баржи с лодкой в ХМАО
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму
Сын запретил Королевой пользоваться услугами суррогатной матери
В Крыму оценили решение суда на Украине об аресте российских самолётов
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
США внесли в санкционный список трех россиян и украинского депутата
Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО
Chery объявила цены на кроссовер Tiggo 7 Pro в России
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
США внесли в санкционный список трех россиян и украинского депутата
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ
В 11 регионах России зафиксировали вспышки коронавируса
Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Правительство РФ не исключило, что в отдельных регионах могут снова ввести карантинные меры по коронавирусу. Позицию правительства приводит «Интерфакс». Как следует из сообщения, введение общенационального карантина не планируется даже несмотря на рост заболеваемости.В источнике
С чего всё началось
В правительстве заверили, что не планируют нового карантина из-за COVID-19
Несмотря на некоторый рост заболеваемости COVID-19, ситуация в России остается стабильной и контролируемой и новых масштабных ограничений вводить не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве.
Интерфакс05:32
Подробнее о событии