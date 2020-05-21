Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.

с чего всё началось

В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки.

Ранее Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии. Контракт на поставку ВКС РФ 76 Су-57 был заключен на форуме «Армия-2019». В настоящее время продолжаются испытания истребителя.

В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57

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