Армия и оружие
Российская газетаВ правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 проходят успешно. Они показали, что требования тактико-технического задания воплощены на практике почти на сто процентов. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов.
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с чего всё началось
Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.РИА Новостивчера в 20:03
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Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Peterburg2.ru вчера в 14:59
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Армия и оружие
Сирийские военные не пропустили американскую колонну в Эль-Хасаке
Сирийские военные заблокировали проезд, из-за чего американской колонне пришлось развернуться.
Аргументы и Факты вчера в 15:03
Общество
Во Владимирской области выявлено 57 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 21 мая лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:32
Политика
Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны
МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».
Известия вчера в 18:02
Футбол
Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Игрок решительно настроен перебраться в европейскую лигу этим летом. Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" истекает в июне.
Sport.ru вчера в 17:59
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Происшествия
В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером
Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно.
Вести.Ru 00:56
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых они не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Российские зрители комедийного сериала "Великая" про императрицу Екатерину II остались недовольны выбором актерского состава шоу.
Piter.tv 03:22
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
В ходе торгов доллар опускался ниже 71 рубля впервые с 10 марта.
Вести.Ru 03:25
Общество
В Крыму за сутки зафиксировали 15 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
КИА 03:00
Экономика
Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
Вести.Ru вчера в 23:21
Происшествия
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
RT на русском 02:33
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Энергетика
Польская PGNiG хочет наладить отношения с «Газпромом»
Польская энергетическая компания PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом". Об этом рассказал её руководитель Ежи Квечиньский.
Piter.tv вчера в 09:38
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек
RT на русском 02:21
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
Авто
Mercedes-Benz анонсировал обновленные кабриолет и купе E-Class
В салоне купе и кабриолета появится передовая информационно-развлекательная система MBUX, а в оснащение войдут обновленные ассистенты водителя и доработанные системы безопасности.
Автоновости дня 19 мая в 05:00
Здоровье
В России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Здоровье
Евгений Первышов: карантин в Краснодаре могут продлить и после 23 мая
Мэр отметил, что, если рост заболеваемости в краевом центре не снизится, ограничения могут продлить и после 23 мая.
Регион online 02:17
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Происшествия
В России разоблачили международную банду торговцев героином
В России разоблачена трансграничная этническая преступная группировка, которая занималась торговлей афганским героином.
Известия 02:49
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19.
REGNUM 02:24
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Газета.Ru вчера в 20:15