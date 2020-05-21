Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.

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Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 проходят успешно. Они показали, что требования тактико-технического задания воплощены на практике почти на сто процентов. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов.

В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57

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