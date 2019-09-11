Экономика
РИА НовостиВ правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
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Орешкин назвал способы приближения темпов роста экономики к целевым
Rambler News Serviceвчера в 05:38
В Правительство внесли план действий по ускорению роста экономики России
Парламентская газетавчера в 05:42
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
Политика
Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад
Gazeta.SPb 08:52
Политика
В США одобрили проект выделения Украине 250 млн долларов
Комитет по расходам сената США одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который предусматривает предоставление Украине 250 миллионов долларов.
Слово и Дело 13:59
Энергетика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском 11:38
Политика
Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Армия и оружие
Нетаньяху заявил, что ценит взаимодействие военных России и Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает очень важным сотрудничество между военными России и Израиля.
ТАСС 13:17
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Интернет
Mozilla тестирует VPN для Firefox, но только в США
Компания Mozilla запустила тестовую версию своего VPN-расширения под названием Private Network для пользователей браузера Firefox.
3DNews вчера в 15:49
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Футбол
Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку
Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.
Чемпионат 09:24
Политика
Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры
Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.
Lenta.ru 10:24
Происшествия
Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в интернете
В Петербурге от сотрудников полиции потребовали удалить из соцсетей все фотографии и видео, нарушающие «нормы общественной морали и нравственности».
МР7.ру 13:54
Политика
Новый постпред США в ООН приступила к работе
В Совете безопасности ООН состоялось первое заседание с участием нового постпреда США Келли Крафт, которая сменила на этом посту Никки Хейли.
Росбалт 13:57
Баскетбол
Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
ProstoProSport 08:58
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции
Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.
Известия 13:45
Политика
Освобожденный украинец объяснил отсутствие рукопожатия с Зеленским
Украинец Павел Гриб, освобожденный в России в рамках обмена заключенными между странами, объяснил отсутствие рукопожатия с президентом Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 14:27
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Происшествия
Мужчина поджег себя у Госсовета Удмуртии
Сегодня, 10 сентября, мужчина поджег себя около здания Государственного совета Удмуртии, где в эти минуты стартует очередная сессия регионального парламента.
Izhlife 10 сентября в 02:06
Гаджеты
Характеристики флагмана Huawei Mate 30 Pro раскрыты до анонса
3DNews вчера в 07:50
Гаджеты
В России уже можно предзаказать VR-шлем HTC Vive Cosmos
С сегодняшнего дня, 12 сентября, начался приём предзаказов на новый шлем виртуальной реальности HTC Vive Cosmos.
Игромания.ру 12:08
Армия и оружие
В США не согласились с выводами ООН о военных преступлениях в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отверг выводы комиссии ООН о том, что авиаудары руководимой Вашингтоном коалиции, которые привели к гибели мирных жителей, могут являться военным преступлением.
Известия 14:37
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33