По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).

с чего всё началось

Минфин внес в правительство России проект постановления по расширению льготной ипотечной программы с фиксированной ставкой 6,5% годовых на новое жилье стоимостью 6 млн рублей в регионах и 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства.

В правительство внесли проект о расширении льготной ипотеки под 6,5%

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 394

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 352

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 880

Происшествия В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер» Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 562

Политика Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что Токио сделал Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает ТАСС. 848

Политика Зеленский считает, что на Украине уровень антисемитизма очень низкий Как передавало ИА REGNUM, 26 июня глава Украины Владимир Зеленский принял решение об освобождении главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня от занимаемой должности. 1

Космос В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении. 1

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат медикам Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении на июль и август президентских стимулирующих выплат врачам, медицинскому персоналу и иным работникам, непосредственно оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. 27

Политика Facebook изменил правило написания названия Киева Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 100

Общество В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. 299

Происшествия Под Анапой унесло в Черное море двух человек на надувном матрасе Двух человек на надувном матрасе унесло в море у поселка Сукко под Анапой, спасатели ведут поиски, применяется вертолет Ми-8, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу. 15

Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. 2,2K

Общество В России проходит акция в поддержку Юлии Цветковой В России проходит акция солидарности с активисткой Юлией Цветковой, которую обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков в паблике «Монологи вагины».

Технологии Разработчики видеоигр могут заработать $160 млрд в 2020 году Аналитики компании подсчитали, что к концу 2020 года количество пользователей видеоигр увеличится до 2,7 млрд человек, из них 2,5 млрд — это пользователи мобильных гаджетов.

Авто Калифорния решила избавиться от неэкологичных грузовиков Правительство штата Калифорния решило обязать компании выпускать грузовики не только на дизельном топливе - они обязаны будут выпускать грузовые машины с полностью электрическими силовыми агрегатами.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов. 6,8K